طريقة إعداد مائدة احتفالات مفعمة بالحياة

نصائح تضيف الحياة لمائدة الاحتفالات (الإنترنت)

مع اقتراب قدوم العام الجديد، تكثر الاحتفالات والمناسبات السعيدة التي تقام بالتزامن.

ولأن المناسبات السعيدة تقترن دوما بجمال شكل ومنظر ما نقدمه للآخرين، فالجودة عامل مهم لكن الجمال هو الروح.

إليك نصائح تضيف الحياة لمائدة الاحتفالات الخاصة بك، حسب «حياتك».

نوع المناسبة

إن كنت تخطّطين لتنظيم مناسبة فطور متأخر «برانش» خاصة، ننصحك باختيار الورود ذات الألوان الحيوية التي توحي بألوان شروق الشمس، بما فيها الورود باللون البرتقالي والأصفر والأحمر المنسَّقة في علب زينة فاخرة كعلب الأكريليك التي تشتهر بها ميزون دي فلور. ولا تتميّز باقات ميزون دي فلور بتصميمها الساحر فحسب، بل تتسِّم بأمد حياة طويل، إذ تدوم الورود لفترة طويلة حتى موسم الأعياد التالي ولمدة زمنية أطول بعد، دون الحاجة إلى ريّها أو الاعتناء بها بانتظام.

تصميم الطاولة

تضفي باقات الورود أحادية اللون طابع الأناقة العصرية على الغرفة، خصوصا إن اخترت عددا صغيرا من الورود ذات الأزرار الكبيرة التي تتسِّم بالشكل المميّز والفعاليّة وتأتي بكلفة أقل. إن كنت تريدين تزيين طاولة مستديرة أو مربعة الشكل، فاحرصي على وضع باقة الورود في وسط الطاولة بطريقة لافتة يمكن تأمّلها من كل زاوية، مع مراعاة توزيع الورود على مسافة متساوية بقدر الإمكان.

اختيار الورود

لا شك في أنّ باقات الورود التي تزيّن وسط الطاولة بطريقة مميّزة بمناسبة الأعياد تضفي أجواءً من الدفء والحياة على البيت، ولذلك لا بدّ من أن تُحسِني اختيار ألوان الورود بطريقة تنسجم مع ديكور الغرفة وتعزّز جمالية الباقة ككلّ. وهنا نوصيك باختيار الألوان الفاتحة الحيادية من أجل توفير أجواء بوهيمية، أو انتقاء باقة ورود بحجم كبير لإضافة لمسة مميّزة لافتة.

ولا تتردّدي في استخدام باقات الورود كإكسسوار بسيط إنّما أنيق تزيّنين به وسط الطاولة. أمّا إن كنت لا تملكين المساحة الكافية، فعلامة ميزون دي فلور تفكِّر بك أيضا إذ خصّصت لك علب ورود كلاسيكية صغيرة، وهي قطعة مثالية لإضفاء طابع لافت على ديكور الطاولة، خصوصا إن كان شرشف الطاولة بسيطا وأحادي اللون.