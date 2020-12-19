طرق بسيطة لاستغلال وتزيين ممرات منزلك



تعرفي منا على بعض الأفكار لتزيين واستغلال الممرات الكبيرة في المنزل، خاصة وأن تلك هذه المساحات غالبا ما تهمل ولا نستفيد منها.

إليك هذه الأفكار:

يُستحسن اختيار الألوان الداكنة الترابية، كالبنِّي الفاتح للممرات والمداخل، بعيدًا من الألوان النارية، كالبرتقالي أو الأصفر الداكن، حسب «سيدتي».

يحلو إكساء جدران الممرات بالخشب، الخامة التي ترتفع إلى نحو متر. وفي هذا الإطار، إذا كان الخشب داكنًا، تُطلى المساحة بلون فاتح، أو العكس.

في ممرات أقسام الاستقبال، لا سيما بين المطبخ وغرفة الطعام، يحلو وضع «كونسول» أو خزانة خشب ذات واجهة مصنوعة من الزجاج أو المرايا تحتوي على أواني الضيافة، مع تثبيت وحدات الإضاءة في داخلها لتضفي عليها لمسة راقية. ولا مانع من استعمال ورق الجدران أو تثبيت عدد من الرفوف لتحمل قطع الإكسسوارات البسيطة.

في الممرات الطويلة، لا بد من استخدام قطع متفرقة من السجاد. وفي هذا الإطار، تُفرد قطعتان من السجاد على هيئة مستطيل، وتوضع في الوسط قطعة دائرية معدة من الفرو النافر. وفي الشتاء، يحلو اختيار قطعتين من مدات جلد الخروف، باللون البيج، وفي الوسط قطعة منقوشة بنقش النمر.

من الضروري تحنب تزيين الممر بالنباتات، كونها تحتاج إلى مصدر للضوء الطبيعي، الذي يغيب في الممرات المفتقرة إلى النوافذ والشرفات.

في ممرات غرف النوم، توضع الخزانة إلى جانب من الممر، وذلك لتخزين البياضات. وإذا كان الممر واسعًا، فيبلغ عرضه نحو المترين، يوضع «كونسول» من الخشب، مع مجموعة من اللوحات الأنيقة.

يحلو تثبيت وحدات الإضاءة في الأرض، من أجل تسليط إنارتها بصورة جذابة على الصور المعلقة على الحائط، مع توزيع الإنارة بطريقة ذكية، وإضافة الإنارة المخفية.