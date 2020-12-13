حيل لديكور غرف نوم أكثر جمالًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 01:12 مساء
غرفة النوم هي الأقرب لكل شخص (الإنترنت)

غرفة النوم جزء أساسي من منازلنا، وهو ما يستدعي الاهتمام بها لأننا نقضي جانبا كبيرا من حياتنا فيها.

وهنا نستعرض خمس حيل لديكورات غرف نوم أكثر جمالًا، تعرفي عليها، حسب «lomazoma».

طبعات مختلفة من الوسادات
الوسادات الكبيرة والصغيرة على السرير لا تلفت الأنظار فقط، بل تمنحك أيضا المزيد من الراحة عند الاستلقاء والتفكير في غرفتك؛ لذلك لا تخافي من مزج طبعات مختلفة لوسادات السرير من المربعات إلى الزخارف والورود مع اختلاف ألوانها، فقط احرصي على أن تنسقي الألوان بشكل جيد.

استغلي الجدران
مساحة غرفة النوم صغيرة؟ ما المشكلة؟ إذًا، استغلي هذه المساحة الصغيرة من الجدار فوق السرير بوضع لوحات بألوان مريحة ومحببة لديك في الوسط، وابحثي عن المصابيح التي تعلق على الجدار على أن تعلق على جانبي السرير، بهذه الطريقة ستوفرين مساحة وستعطين غرفة النوم رونقا خاصا ومميزا.

افرضي شخصيتك على غرفتك
يجب أن تكون غرفة النوم تشبه شخصيتك إلى حد كبير؛ لذلك إذا كنت تحبين التوازن في كل شيء فوزعي المصابيح واللوحات بشكل متوازن في الغرفة وعلى الجانبين، أما إذا كنت تحبين الفوضى؛ فبإمكانك التصرف بحريتك بوضع السرير في طرف الغرفة، ووضع المصباح على زاوية واحدة من السرير، وفوقه مباشرة لوحة مميزة.

ركزي الانتباه على قطعة معينة
أحببت السرير الذي تملكينه، وتريدين تركيز الأضواء عليه، أم أنك أحببت المرآة؟ في الحالتين ضعي القطعة المفضلة لديك من الأثاث في النقطة التي تراها العين عند الدخول للغرفة، فمثلا بإمكانك وضع السرير بجانب النافذة المضيئة في ساعات النهار.

أكثري من الطبقات على السرير
اختاري أغطية متعددة للسرير مع أغطية الوسادات على أن يكون محورها لونا معينا، ولكن بعدة طبعات «ورود صغيرة، ورود كبيرة، منقط» بدرجات متعددة «الأخضر الداكن، الأخضر الفاتح، الزيتي»، وبهذه الطريقة ستمنحك غرفة نومك شعورا لا يوصف من الحميمية والراحة.

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