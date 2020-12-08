التصميم المثالي لمكان التلفزيون في بيتك

يجدر حسن اختيار تصميم الجدار الذي يستوعب شاشة التلفزيون (الإنترنت)

يتوسط التلفزيونيون الجدار في غرفة الجلوس، بصورة تسمح لكلّ الجالسين أن يشاهدوه براحة، بعيدًا من وضع الشاشة في زاوية الحيّز أو تثبيتها على الجدار الذي يحتوي على باب، كما أنّ فكرة تصميم مكتبة خاصّة بالتلفزيون لم تعد رائجة سوى في غرفة المكتب.

إليكم المزيد من أفكار الديكور المتعلّقة بتصميم مكان التلفزيون، حسب «سيدتي».

- يُغطّي صندوق خشب مساحة الجدار الكليّة، فتخترقه صناديق مفتوحة (أو مغلقة) أكثر صغرًا، وذلك إلى يمين الصندوق الكبير، ويساره. وفي الوسط، تبدو شاشة التلفزيون.

- من الرائج راهنًا توزيع قطع على الجدار تشكّل معًا تصميمًا معيّنًا، فتجمّل الجدار المكسو بالحجر، والمحاط بخشب نافر مزوّد بإضاءة. وفي الوسط تثبّت شاشة التلفزيون. وثمة فكرة أخرى لكسوة الجدار تتمثّل في ورق الجدران أو السيراميك الذي يتخذ هيئة الحجر أو الخشب.

- يوضع درجان أسفل التلفزيون (أو لوح خشب عريض قابل للفتح والغلق في اتجاه الأسفل)، مع تثبيت إلى يمين الدرجين ويسارهما صندوقان، بالطول، وفي داخلهما رفوف محملة بالإكسسوارات والكتب.

- يمكن أن تكون الدرف الخشب مغلقة. ويثبت فوق التلفزيون رف عريض يحمل قطع إكسسوارات طويلة تغطي مساحة الجدار المتبقية.

- يجذب أن يحمل التصميم هيئة حرف «إل» في الأسفل، مع تكرار حضور الحرف المذكور في الأعلى بشكل معاكس، ما يوحي بوجود مربع مخترق بقطع من الخشب تبدو كأنها صناديق متلاصقة. ويكسى الجدار أسفلها بورق جدران مزخرف ذي نقوش صغيرة (بعيدًا من الشكل المخطّط لها).

- للمرايا دور في صقل التصميم، في حال كانت مساحة الجدار كبيرة، والجلسة حوله تمتدّ على هيئة حرف «يو». وفي هذا الإطار، يحلو أن يكون الجدار الخاصّ بالتلفزيون سادة، مع جعل المرآة تمتد من الأرضية حتى السقف، وفيها مرايا مقطعة وعنصر الـ«كروم». في الأسفل، حيث طرف المرآة، يبدو رف خشب مزود بأربع قواعد، ومحمل بالتماثيل أو الجرار. أما الجزء الباقي من الجدار، إلى يمين الرف ويساره، فيغطى بالخشب النافر عن المرايا، ويُزود بإنارة ضخمة.

- تصمم ثلاثة صناديق أسفل التلفزيون وزوجان من الصناديق فوقه، وإلى اليمين، كما إلى اليسار، عنصر إضاءة طولي الشكل، مع الإشارة إلى أن التصميم حول التلفزيون يتبع حجم الغرفة والديكور السائد فيها. مثلا: إذا كانت الغرفة ضيقة، يجب أن يتصف تصميم جدار التلفزيون بالبساطة، والعكس صحيح. وكذا الأمر، في شأن حجم التلفزيون.