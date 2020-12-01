ديكور سلبي التأثير على سكان المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 02:50 مساء
للديكور الداخلي تأثير قويّ على نفسيّات قاطني المنزل (الإنترنت)

يجمع المتخصصون في علم النفس على أن للألوان والأشكال من حولنا تأثيرا نفسيا علينا، سواء سلبا أو إيجابا.

وهنا نستعرض أهم عناصر الديكور التي تعد سلبية التأثير على نفسيات من يسكنون المكان، حسب «سيدتي».

يولّد الأثاث الضخم، في غرفة صغيرة، إحساسًا بعدم الراحة، فهو يشعر الفرد بأنه «محاصر» لذا، يُفضّل إيداع مساحة فارغة حول الأثاث لتسهيل الحركة. من جهة ثانية، للأثاث صغير الحجم في الغرفة الفسيحة تأثير سلبيّ يوحي كأنّ الغرفة فارغة وباردة! لذا، يُمثّل التوازن العنصر الأهمّ لبعث الراحة في نفوس قاطني المنزل، ويتحقّق الأمر عن طريق حسن توزيع المفروشات والإكسسوارات بدون عجقة.

لا يُحبّذ اختيار النايلون والألياف الصناعيّة للمفروشات، لأن المواد المذكورة ليست صديقة للبشرة، وهي غير مريحة. بالمقابل، يحلو اختيار الأقمشة، مثل: الشمواه والكتّان الناعم والحرير والقطن للمفروشات.

من عناصر التزيين المزعجة للعين هي اللوحات عنيفة الموضوعات أو تلك ذات الألوان التي تثير الكآبة، بالإضافة إلى الإضاءة المباشرة المائلة إلى اللون الأزرق أو الأبيض. بالمُقابل، يفضّل انتقاء الإضاءة المخفيّة الدافئة لإشاعة الإحساس بالراحة، بخاصة تلك الصفراء في غرف النوم والجلوس.

تلعب المرآة دورًا سلبيًّا، إذا وضعت في مقابل الباب الرئيس، لذا يفضّل تثبيتها في أماكن حتّى توسّع المساحات. وفي حال تثبيت مرآة كبيرة في الحمّام، وأسفلها خزانة صغيرة، يجذب توزيع الإكسسوارات على الجانب الفارغ لتحقيق التوازن في التصميم.

يُستحسن البعد عن اختيار ورق الجدران ذي الألوان القويّة، ذلك الذي يشيع إحساسًا بالتوتّر، بخاصّة عندما يكسو كل جدران الغرفة. بالمُقابل، يفضّل انتقاء ورق الجدران ذي الألوان المتناسقة والهادئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يفرمل هاميلتون عن ملاحقة الأسطورة شوماخر
رياضة عالمية
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ليستر سيتي يرفض اللحاق بتوتنهام وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
وسط ترقب لاجتماع «أوبك +».. ليبيا والإمارات ترفعان إمدادات نوفمبر بـ750 ألف ...
ليبيا
«كاف» يسند مباراة في مصر لطاقم تحكيم ليبي
رياضة محلية
العالم النووي الإيراني المغتال محسن فخري زاده.. معلومات شحيحة ودور مهم
دولى
تلفزيون «برس»: السلاح المستخدم في اغتيال العالم الإيراني صنع في «إسرائيل»
دولى
شركة «موديرنا» ستقدم الإثنين طلبات ترخيص للقاحها ضد «كورونا» في الولايات المتحدة...
دولى
البعثة الأوروبية تحتفي بـ3 شابات ليبيات اخترعن تطبيقا يساعد الأطفال على التعلم ...
ليبيا
صورة لذبح طفل تصنع أزمة بين أستراليا والصين
دولى
طقس سيدني يشهد «ليلة تاريخية»
علوم وتكنولوجيا
صنع الله يشن هجوما حادا على محافظ «المركزي» ويتهمه بصرف عائدات النفط ...
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إلى أين وصل العالم في طريق تطوير علاج حاسم لـ«كورونا»؟