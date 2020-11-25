حيل إخفاء عيوب الجدران

عيوب الجدران قابلة للإخفاء (الإنترنت)

بمرور الزمن، قد تتشقق الجدران أو تحدث بها ثقوب ومشاكل أخرى تشوه جمالها.

وهنا نقدم لك مجموعة من أفكار الديكور لتغطية عيوب الجدران، حسب «سيدتي».

الحجر

يُمكن استخدام أنواع عدة من الحجر، لا سيما ذلك النافر مع الناعم منه؛ فإذا كان الجدار عبارة عن مستطيل، يعدّ حوله تصميم من الحجر الناعم، وفي الوسط يُدخل الحجر النافر، مع إيداع مساحات فارغة في الجدار لتستوعب ثلاث لوحات محفورة من الحجر على هيئة شكال هندسية محدّدة أو ورود.

يُكسى الجدار بالحجر الناعم، على أن تكون كلّ قطعة من الحجر مكسورة الحواف، حتَّى تعطينا عند تركيب القطعة الثانية عليها، شكل حرف v اللاتيني. ويجذب في هذا الإطار، تثبيت الرفوف الخشب على الجدار.

إذا كان الجدار كبيرًا، يحلو تصميم شكل نافر إلى يمينه ويساره، مع إكسائه بحجر الـ«إكلاتي» الذي يُشابه لوح الشوكولاتة، وهو يُركب بطريقة الـ«بازل»، ويتوافر بألوان عدة، منها: البيج والبنِّي الفاتح. ويمكن اختيار التصميم بلون سادة أو الخلط بين لونين، وفي الوسط تُثبّت قطع الحجر الناعم نافر الشكل.

تحلو تغطية كامل الجدار بالحجر الناعم أو النافر، ليتخذ السقف شكل حرف «إل» باللاتينيّة ويعدّ من الخشب النافر عن الجدار، وضمنه إنارة مخفية تنعكس على الجدار الحجر.

الجبس بورد

يمكن اعتماد الطراز الكلاسيكي «أو المودرن» في الصالات؛ في حال كان ديكور السقف مشغولًا بالـ«جبس بورد»، لا بد من التنسيق بين السقف والجدران. أمّا إذا كان السقف مغطَّى بالطلاء، فيمكن اختيار أيّ تصميم للجدار.

في حال كان جدار الصالون الرئيس كبيرًا، يمكن مدّ ألواح الـ «جبس بورد» إلى يمينه ويساره، مع طلاء الـ«جبس بورد» بأي لون. وفي الوسط، تحلو تغطية الجدار بالجبس بورد «أو الطلاء أو الحجر أو الخشب أو السيراميك»، أو تثبيت اللوحات عليه. ويُنصح بترك مسافة بين الجدار الأساسي والجبس بحدود خمسة سنتيمترات، لتدخل الإضاءة المخفيّة إليها، والتي تسلّط ضوءها على الجدار في الوسط.

إذا وُجد في الجدار عمود نافر، من الضروري تركيب ألواح من الـ«جبس بورد» فوقه، ليبدو الجدار مالسًا، وبالمستوى نفسه.

الخشب

يمكن تصميم الجدار، بشكل مُقلّم أفقيًّا أو عموديًّا، من خلال تغطيته بالخشب من الأرض إلى السقف، وتثبيت ألواح الخشب عليه، مع جعلها ملتصقة عليه أو نافرة، مزوّدة بإنارة مخفيّة.

يحلو إكساء الجدار بالخشب، وتثبيت مرايا حوله على هيئة مستطيل أو مربع، وفي الوسط، تثبت الرفوف والصناديق المفتوحة وشاشة التلفاز.

إذا كان الجدار الخشب فاتح اللون، يجذب توزيع عارضات خشب على شكل حرف «إل»، باللاتينية، من الأسفل، وحرف ثانٍ بالعكس، ما يوحي بمربعات متداخلة ببعضها البعض. وفي الوسط، يوضع أكسسوار.