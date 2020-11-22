أسس تصميم الصالات الدائرية المفتوحة

قواعد وأسس تصميم الصالات الدائرية المفتوحة في بيتك (الإنترنت)

تتميز الصالات الدائرية المفتوحة في منازلنا بأنها ذات مساحة وافرة، وبالتالي يمكن أن تستقبل عددًا وافرًا من الضيوف، لذا فهي مطلوبة وعملية.

وهنا نستعرض بعضا من أسس تصميم الصالات الدائرية المفتوحة، حسب «سيدتي».

حسب مدخل المساحة، يُصمّم ديكور السقف والأرضية، وتوزّع المفروشات.

عند تصميم الصالة دائريّة الشكل، يُستحسن توافر مدخلين متقابلين لها، مما يتيح خيارات أكثر لناحية قطع الأثاث. وفي هذا الإطار، يمكن أن تفترش جلسة فأكثر الصالة. ترتبط الجلستان بقطعة في الوسط تتخذ الشكل الدائري أو عبارة عن دائرة منفصلة، وفي حال كان الصالون منقسمًا إلى نصفين، يجب أن يتناسب شكل المفروشات مع تصميم الأرضية. وفي هذا الإطار، يستخدم لونان من البلاط، الفاتح منه بنسبة 80% والداكن على الحواف التي تُرسم بعد المفرشات.

تزوّد الصالة المفتوحة بثلاثة مداخل، ممّا يتطلب فصل الجلسات عن بعضها البعض، بقطعة أثاث مميزة في الوسط. ترتبط الجلسات بالطراز عينه من المفروشات.

عند اعتماد الشكل دائري، هناك مساحات مهملة في الوسط لذا يُحبّذ شغلها بقطع بارزة، كالطاولات والأكسسوارات.

يمكن تغطية الجدار حول الصالة بالخشب لتبدو الجلسة على هيئة الديوان، مع اختيار مساند للجلوس. وفي الوسط، تُصمم دائرة عبارة عن مجسم كبير تتوزّع حوله جلسة معاكسة عن الجلسة الأساسية تستخدم في الانتظار والاجتماعات.

ترجع ألوان المفروشات إلى الذوق الشخصي، علمًا بأنه يُسمح باعتماد ثلاثة ألوان، ودرجاتها، كالبيج والبني والأبيض الكريمي.