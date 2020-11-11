أسرع طريقة لتنظيف غرفة المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 02:53 مساء
خطوات البسيطة ستساعدك في تنظيف غرفة المعيشة (الإنترنت)

يوميا، هناك عديد المهام التي تقوم بها ربة المنزل، بينما هي في أشد الحاجة لتقليص وقت تنفيذ هذه المهام، حتى تتمكن من إنجازها لتباشر باقي أعمالها المنزلية.

هذه بعض الخطوات البسيطة التي ستساعدك في تنظيف غرفة المعيشة خلال دقائق قليلة، وفق «سوبر ماما».

خطوات بسيطة:
افتحي الشبابيك لتهوية المنزل.

ارفعي السجاد ثم نظفي الأرضيات جيدًا بالمكنسة الكهربائية أو اليدوية (المقشة).

اجمعي كل ما يوجد بالغرفة من كراكيب (أكواب أو أطباق أو أغطية وسائد متسخة، أو أي أغراض أخرى وضعيها في مكانها المخصص لها).

استخدمي ملمع الأخشاب، لتنظيف الطاولات والأثاث الموجود بداخلها.

لمعي المرايا والزجاج باستخدام الملمع أو قطعة ورق جرائد مبللة.

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