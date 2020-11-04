نصائح لاختيار نقوش وألوان السجاد

نقوش وألوان السجاد (الإنترنت)

يفترش السجاد الممرات في المنزل، وغرفة المعيشة، والصالة، وغرف النوم، أي كل الأمكنة التي تبعد عن الرطوبة، لكن ما هي النقوش والألوان الأكثر رواجا؟

في هذه السطور نستعرض كل ما تحتاجين معرفته عن نقوش وألوان السجاد في بيتك، حسب «سيدتي».

في الطراز الكلاسيكي، معلوم أن السجادة الشرقية المعدة يدويا من الحرير تعتبر قطعة جذابة في الديكور، وتضفي فخامة على المساحة التي تحلّ فيها. راهنًا، تطورت الزخارف على السجادة، لتصبح هذه الأخيرة كأنها لوحة تجريدية معاصرة تطل بألوان جديدة، وتضفي لمسة خاصة على البيت.

لهواة السجاد الغني بالألوان والزخارف، تقضي القاعدة الذهبية باختيار أقمشة قطع الأثاث الأساسية سادة، بطريقة يتحقق من خلالها التناغم بين الألوان البارزة في السجادة وأقمشة الوسائد، التي يمكن أن تحمل نقوشًا ناعمةً في حال الرغبة. أمّا في الطرز الحديث (مودرن) والمعاصرة، فهناك خيارات متعددة للسجاد، لناحيتي الألوان والتصميم، على أن تكون الزخارف مبهمة أو عبارة عن أشكال هندسية أو مستوحاة من الطبيعة.

لناحية الخامات، فإن الأكثر جودةً بينها في صنع السجاد، هو الحرير، يليه الصوف، فالبوليستر، دون الإغفال عن السجاد المصنوع من الخيش أو البامبو أو الكتان.