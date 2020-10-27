ألوان تمنح منزلك الدفء شتاءً

ألوان الشتاء (الإنترنت)

مع كل فصل من فصول السنة، كثير من السيدات يحرصن على تغيير ديكور المنزل أو إضفاء طابع خاص، ولو ببعض الإضافات البسيطة.

وإليك مجموعة ألوان تمنح المنزل الدفء في الشتاء، حسب «سيدتي».

عند اختيار لون شتوي داكن للأثاث، يجب أن تصحبه درجة فاتحة منه. في حال استُعملت الألوان الغامقة في الطلاء، ينتقى جدار محدد أو سقف لهذا الغرض، لتُطلى الجدران الباقية بنفس اللون، ولكن بالدرجة الفاتحة منه.

من الطبيعي تجنب استخدام الألوان الزاهية، من أحمر وفوشيا و... لأنها لا ترمز إلى موسم الشتاء.

يحلو إدخال ألوان داكنة تعزز عنصر الدفء في الأرضية، على أن تتلاءم مع ألوان الجدران المستعملة.

الألوان الترابية تعني الزيتي والبني والبيج بدرجاتها المختلفة، ويمكن استخدامها في الطلاء، أو يمكن اختيار ورق الجدران من هذه الألوان.

إدخال الخشب بألوان داكنة في عناصر الديكور يعزز الطابع الشتوي في المساحة.

في مدخل البيت، يحلو طلاء الجدار الرئيس بلون شتوي، لا سيما الـ«أوكر»، وهو البني المائل إلى البرتقالي، أو بالبيج الداكن، أو بالبني الفاتح، مع طبع رسم عليه عبارة عن أوراق الأشجار باللون الذهبي، مما يحول الجدار إلى لوحة فنية جذابة. من جهة ثانية، يمكن إدخال اللون الأسود إلى كامل الجدار، مع الأحمر القاني وكمّ ضئيل من الرمادي.

بالنسبة للمفروشات، يمكن اختيار الأرائك والمقاعد الأساسية بالبيج أو الأسود أو الرمادي أو البني، وتوزيع الوسائد الملونة بألوان ترابية عليها. مثلًا: على الأريكة سوداء اللون، توزع الوسائد ذات اللون المشتق من الأحمر القاني، ومقلمة.

يجب أن تتبع السجادة تصميم الوسائد، ويحلو في هذا الإطار الاستعانة بمخدات صغيرة بألوان شتوية تتناسب وألوان المساحة.