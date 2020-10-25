نصائح لديكورات مكتبك المنزلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أكتوبر 2020, 03:17 مساء
ديكورات غرفة المكتب بالمنزل (الإنترنت)

اعتمد الكثير منا العمل في المنزل، منذ انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم، فتحولت بيوتنا إلى مكاتب.

وقد يتخذ المكتب غرفة مستقلّة، أما إذا كان المنزل ضيّقًا فيمكن استغلال إحدى الزوايا بمساحة الاستقبال لوضع مكتب بسيط، حسب «سيدتي».

هنا نقدم أفكار الديكور الأبرز التي يجب أخذها بالاعتبار عند اختيار ديكورات غرفة المكتب بالمنزل.

يجب اختيار الألوان التي تتناسب مع طبيعة العمل. مثلًا: تناسب الألوان الزاهية غرفة مكتب مصمّم أزياء، بينما يفضّل اختيار الألوان الهادئة في غرفة المحامي أو الطبيب.

يُفضّل استعمال ورق الجدران، الذي يحمل نقوشًا كلاسيكيةً، فضلًا عن اختيار لون الخشب الداكن لقطع الأثاث، في حال كان المكتب كلاسيكيًّا. أمّا إذا كان طابعه مودرن (حديث)، فيفضّل اختيار الألوان الهادئة، مع طلاء جدار محدد باللون المفضل.

يحلو توزيع الشهادات أو مجموعة من الصور أو لوحة ضخمة على الجدار خلف طاولة المكتب.

من الضروري أن يكون كرسي المكتب مزوّدًا بعجلات لتسهيل الحركة أثناء العمل، مع الحرص على أن يحقق الراجة للجالس عليه.

يزين أحد زوايا المكتب، في حال توافرت المساحة، بكرسي الشيزلونج المكسو بقماش مريح، للاستلقاء عليه أثناء القراءة وفترات الاستراحة.

يحلو تثبيت عدد من الرفوف على جدار فارغ، وتزيينه ببعض الإكسسوارات، ولا سيما الساعة الرملية والمنظار القديم.

يرغب كثيرون بحريّة التحكّم في المكان الذين يقضون فيه وقتًا لا يستهان به. مثلًا: سهولة التحكم بتغيير مكان قطع الأثاث، وضبط الإنارة، ما يمنحهم شعورًا بالسيطرة والثقة. ولذا، يُنصح باختيار قطع المفروشات القابلة للتعديل، فضلًا عن انتقاء الألوان الحيادية المساعدة في ترك الحرية للتلاعب بالتصميم من فترة لأخرى، ما يُخفِّف من الشعور بالملل والرتابة.

الضوء الطبيعي يُعزّز المزاج والأداء، ولذا يُنصح باختيار الستائر الخفيفة، التي تسمح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي إلى المساحة الداخلية، حتى لو كان البعض بحاجة إلى بعض الخصوصيَّة، فضلًا عن ضرورة وضع طاولة المكتب بالقرب من مصدر الإنارة الطبيعية.

يحبذ توزيع النباتات الطبيعية في الزوايا أو قرب النافذة إذا وجدت، ما يحفّز على العمل ضمن أجواء إيجابية.

ديكورات غرفة المكتب بالمنزل (الإنترنت)
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