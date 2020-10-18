كيفية اختيار الأريكة المناسبة لغرفة المعيشة

الأريكة قطعة رئيسية في غرفة المعيشة (الإنترنت)

يعد اختيار الأريكة المناسبة أمرا صعبا، خصوصا أنها قطعة أثاث رئيسية في غرفة المعيشة.

واختيارها هو مسألة تحليل دقيق للغرفة وتصميمها، إذ من المهم تحقيق الانسجام بين كل العناصر في الغرفة، وتفاصيلها، حسب «سيدتي».

الحجم المناسب

يتقرّر حجم الأريكة بحسب حجم الغرفة، ومقدار المساحة التي ستشغلها الأريكة فيها، وما إذا كانت هناك قطع أثاث أخرى ستوضع هناك أم لا؟

مكان الأريكة

تحديد مكان وضع الأريكة هو المفتاح؛ سواء في مُقابل التلفزيون أم ضمن جلسة مريحة أمام المدفأة، لو أن خبراء الديكور لا ينصحون في جعل الأريكة موازية للمدفأة في الغرفة الطويلة والضيقة لعدم جعل المساحة تضيق أكثر.

شكل الأريكة

هناك العديد من أشكال الأرائك للاختيار بينه، لو أنّ الأرائك مستطيلة الشكل هي الأكثر شهرة، بالإضافة إلى الأرائك التي تتخذ هيئة حرف «إل» «L» الشائعة أيضًا. اعتمادًا على الحجم، والمكان الذي سيستقبل الأريكة، يمكن انتقاؤها بشكل نصف دائرة أو حتى دائرة حول طاولة القهوة.

الخامة المناسبة

من المهم تحديد الأولويات، عند مرحلة اختيار خامة الأريكة؛ مثلًا لغرفة معيشة أنيقة وراقية، فإن الجلد يحقّق ذلك. القماش، بدوره، أكثر عملية، وتشمل خيارات القماش الأكثر دوامًا: القطن والكتان والألياف الدقيقة الصناعية. إذا كان لديك حيوانات أليفة أو أطفال صغار، ينصح بالابتعاد عن المواد التي تتسخ بسهولة أو تلك التي يصعب تنظيفها.

الطراز

يجب أن تكون الأريكة ملائمة لطراز غرفة المعيشة؛ لذلك إذا كانت غرفة المعيشة بسيطة، فيجب أن تمتاز الأريكة أيضًا بنفس الخصائص. بالطبع، يمكن أيضًا المزج والملاءمة بين الأنماط المختلفة، كوضع أريكة فيكتورية في غرفة حديثة.

اللون

لا ينبغي أن تكون الأريكة محط الجذب والاهتمام في غرفة المعيشة؛ لذا لا تحاولوا إبرازها أكثر مما يجب، أو اختيار لون داكن للغاية لها. كما لا تمثل النقوش العصرية خيارًا مرحّبًا به. ليترك أمر النقوش واللون البارز للإضافات إلى الأريكة، كالوسائد أو عناصر مميزة أخرى.