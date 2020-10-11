لهذه الأسباب اختاري سرير العمدان الأربعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 03:17 مساء
سرير العمدان الأربعة (الإنترنت)

يعد سرير العمدان الأربعة أكثر قدمًا ممّا كنا نظن، لأن خبراء الديكور يعودون به إلى القرن الرابع عشر، حين كان اقتناؤه مُقتصرًا على من يتمتع بمكانة كبيرة في المجتمع.

ثم أصبح سرير العمدان الأربعة أكثر شيوعًا في القرن الخامس عشر، لو أنه ظل سريرًا ملكيًّا ورمزًا للنبلاء الذين أحبوا فكرة النوم في أسرّة مزخرفة بأربعة أعمدة، ومُحاطة بستائر توفّر لهم قدرًا أكبر من الخصوصيّة، حسب «سيدتي».

مميزات الأسرّة ذات العمدان الأربعة
في المساحات الكبيرة يمكن أن يكون هذا السرير مثاليًّا في تغيير مزاج غرفة النوم، وتلوينها من خلال الضوء الذي يخترق أقمشة الستائر، ويُحقّق جوًّا مُفعمًا بالألفة والدفء.

 يمكن أن تساعد هذه الأسرّة في تنظيم درجة الحرارة في الغرفة، من خلال التحكم بالستائر المحيطة بالسرير. فخلال الجو الحار، ترفع الستارة. وخلال الجو البارد، يمكن الإبقاء عليها، كما أن اختيار خامات وألوان الستائر يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك.

لعل الميزة الأكبر لهذا النوع من الأسرّة، هو الحفاظ على الخصوصية، من خلال إغلاق الستائر، وأيضًا التخلص من الضوضاء وحجب الضوء من أجل النوم في واحة صغيرة، والحصول على نوم هادئ.

في المناطق الريفية، يمكن استخدام سرير ذي أربع قوائم لتكون ستائره، مثل: الشبكة، التي تقي من قرصات البعوض، وغيره من الحشرات، وعادةً ما يستخدم سرير العمدان الأربعة في منازل وفنادق العطلات الفاخرة، في مثل هذه الأماكن.

سرير العمدان الأربعة (الإنترنت)
سرير العمدان الأربعة (الإنترنت)
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