مائدة احتفالات نابضة بالحياة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 01:20 مساء
نصائح تضيف الحياة لمائدة الاحتفالات (الإنترنت)

تكتمل المناسبات السعيدة دوما بجمال شكل ومنظر ما نقدمه للآخرين، فالجودة عامل مهم لكن الجمال هو الروح.

وفي هذه السطور إليك نصائح تضيف الحياة لمائدة الاحتفالات الخاصة بك، حسب «حياتك».

اختيار ألوان الورود
لا شك في أنّ باقات الورود التي تزيّن وسط الطاولة بطريقة مميّزة بمناسبة الأعياد تضفي أجواءً من الدفء والحياة على البيت، ولذلك لا بدّ من أن تُحسِن اختيار ألوان الورود بطريقة تنسجم مع ديكور الغرفة وتعزّز جمالية الباقة ككلّ. وهنا نوصيك باختيار الألوان الفاتحة الحيادية من أجل توفير أجواء بوهيمية، أو انتقاء باقة ورود بحجم كبير لإضافة لمسة مميّزة لافتة.

المناسبة
إن كنت تخطّط لتنظيم مناسبة فطور متأخر (برانش) خاصة، ننصحك باختيار الورود ذات الألوان الحيوية التي توحي بألوان شروق الشمس، بما فيها الورود باللون البرتقالي والأصفر والأحمر المنسَّقة في علب زينة فاخرة كعلب الأكريليك التي تشتهر بها ميزون دي فلور. ولا تتميّز باقات ميزون دي فلور بتصميمها الساحر فحسب، بل تتسِّم بأمد حياة طويل، إذ تدوم الورود لفترة طويلة حتى موسم الأعياد التالي ولمدة زمنية أطول بعد، دون الحاجة إلى ريّها أو الاعتناء بها بانتظام.

تصميم الطاولة
تضفي باقات الورود أحادية اللون طابع الأناقة العصرية على الغرفة، وخصوصاً إن اخترت عدداً صغيراً من الورود ذات الأزرار الكبيرة التي تتسِّم بالشكل المميّز والفعاليّة وتأتي بكلفة أقل. إن كنت تريد تزيين طاولة مستديرة أو مربعة الشكل، احرص على وضع باقة الورود في وسط الطاولة بطريقة لافتة يمكن تأمّلها من كل زاوية، مع مراعاة توزيع الورود على مسافة متساوية بقدر الإمكان.
ورود للطاولات الصغيرة

ولا تتردّد في استخدام باقات الورود كإكسسوار بسيط إنّما أنيق تزيّن به وسط الطاولة. أمّا إن كنت لا تملك المساحة الكافية، فعلامة ميزون دي فلور تفكِّر بك أيضاً إذ خصّصت لك علب ورود كلاسيكية صغيرة، وهي قطعة مثالية لإضفاء طابع لافت على ديكور الطاولة، خصوصاً إن كان شرشف الطاولة بسيطاً وأحادي اللون.

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