طاولات طعام للمطابخ الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 10:32 صباحا
طاولة طعام للمطابخ ذات المساحات الصغيرة (الإنترنت)

إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة، فهذا يعني أنك طوال الوقت تتجنبين شراء بعض القطع الهامة مثل طاولة الطعام لأنك لا تجدين لها مكانا. 

ولكن كما تعلمين طاولة الطعام لا يمكن الاستغناء عنها في ديكور المطبخ، وهذا يعني أنك بحاجة لعمل موازنة بين طاولة الطعام ومساحة المطبخ المتوافرة لديك، حسب فستاني.
إليك مجموعة من طاولات الطعام المناسبة للمطابخ ذات المساحات الصغيرة.

طاولة الخزانة 
الطاولة الخزانة تعتبر خيارا جيدا، خاصة إن كانت خزانة مطبخك لا تكفي  جميع الأغراض. يمكنك وضعها بجوار أي حائط، كما أنها تحتوي على مجموعة من الأدراج التي يمكن استغلالها في وضع فوط المطبخ أو الملاعق أو بعض الأكواب.

 طاولة في الحائط
إن كنت ترغبين في توفير مساحة كبيرة، فهذه الطاولة هي الحل، إذ تقدم العلامات التجارية المعروفة طاولة طعام صغيرة مثبتة بالحائط وقابلة للطي، فيمكنك بعد الانتهاء من تناول الطعام طيها لتصبح متلاصقة بالحائط وهذا بلا شك سيوفر لك مساحة كبيرة.

 الطاولة المستطيلة
ما يميز هذه الطاولة هو شكلها المستطيل الذي لن يأخذ مساحة كبيرة من المطبخ، فيمكنك وضعها في وسط المطبخ او بأي زاوية مناسبة.

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