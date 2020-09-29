حيل للتغلب على ضيق المساحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 12:01 مساء
يجب التخلص من بعض الجدران والفواصل بين الغرف (الإنترنت)

أصبحت المساحات الصغيرة سمة المنازل بالمدن وأماكن العيش حول العالم، ورغم ذلك يمكن ببعض التنظيم والذوق الاستفادة بهذه المساحة الضيقة.

 إليك بعض النصائح للتغلب على مشكلة المساحات الضيقة، حسب معظم خبراء الديكور في العالم.

إضافة بضع لمسات مشرقة لديكور غرفة هادئة الألوان تجعل المساحة تبدو أوسع.

يجب التخلص من بعض الجدران والفواصل بين الغرف، فإذا كانت غرفة الجلوس تتكون من قطعتين، فلابد من التخلص من أية فواصل في هذه المساحة.

من المهم استخدام الألوان الباردة والأبيض، فهذه الألوان تجعل المنزل يبدو أكثر اتساعًا.

يجب الابتعاد عن الأضواء أو قطع الأثاث الضخمة، فإذا كانت الغرفة صغيرة فمن الأفضل استخدام قطع أثاث بحجم أصغر.

تعد المرآة فكرة رائعة لجعل أي مساحة تبدو أكبر بكثير، ويمكن لسقف مثبت به مرآة أن يضاعف مساحة الغرفة.

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