كل منا يبحث عما يجعل منزله يبدو أنيقا ومواكبا للموضة، لكن نظرا لأن مساحات المنزل تختلف من واحد لآخر، فاختيار أثاث المنزل الذي يتناسب مع مساحة شقتك أصبح من الأمور الشاقة.
ولذا بدت فكرة شراء الكنبة الركنة بدلا من شراء أنتريه كامل فكرة رائجة، لسهولة وضعها في مساحات مختلفة، ولكن ما يجهله الكثير أن الأمر ليس بهذه البساطة، حسب «فستاني».
قواعد اختيار الكنبة الركنة
حددي المكان الذي ترغبين في وضعها به، سواء كانت غرفة المعيشة أو غرف النوم أو المكتب.
حددي مساحة المكان سواء كان صغيرا أو كبيرا.
بعد معرفة المكان والمساحة، راجعي ما ذكرناه بالسابق حول كل شكل من أشكال الركنة والمساحة التي تناسبه.
اختاري الخامة التي ترغبين فيها سواء كانت من الجلد أو القماش.
اختاري اللون الذي تفضلينه، لاحظي: كلما أردت الشعور بأن لديك مساحة واسعة، كان من الأفضل اختيار الألوان الفاتحة.