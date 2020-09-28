قواعد اختيار الكنبة الركنة

الكنبة الركنة (الإنترنت)

كل منا يبحث عما يجعل منزله يبدو أنيقا ومواكبا للموضة، لكن نظرا لأن مساحات المنزل تختلف من واحد لآخر، فاختيار أثاث المنزل الذي يتناسب مع مساحة شقتك أصبح من الأمور الشاقة.

ولذا بدت فكرة شراء الكنبة الركنة بدلا من شراء أنتريه كامل فكرة رائجة، لسهولة وضعها في مساحات مختلفة، ولكن ما يجهله الكثير أن الأمر ليس بهذه البساطة، حسب «فستاني».