3 طرق لعلاج تشوهات الحائط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 03:04 مساء
ورق الحائط هو الحل الأمثل لتشوهات الجدران. (الإنترنت)

لأسباب مختلفة قد تتشوه حوائط المنزل، سواء بسبب وجود خدوش أو اتساخ وكذلك كنتيجة للعب الأطفال.

هناك بعض الأفكار التي ستعالج هذه التشوهات وتعطي لمنزلك رونقًا خاصًا، فتعرفي عليها معنا.

ورق الاستنسل: يعد ورق الـ«استنسل» المطبوع على شكل رسومات مختلفة، حلًّا جيدًا لتغطية التشوهات في جدران منزلك، ويمكنك اختيار النقوش أو الأشكال المناسبة لتصميم منزلك، أو طباعة الرسوم المفضلة على ورق الـ«استنسل» ومن ثم طلاء هذا الورق بعد لصقه على الحائط ونزعه بعد أن ينشف، للحصول على أشكال رائعة على حائط منزلك.

ورق الحائط: يعد ورق الحائط هو الحل الأمثل لمثل هذه التشوهات في الجدران، خصوصا إذا كانت مساحة التشوه كبيرة، فمن المتاح لصق ورق الحائط على الجدار المشوه، مع مراعاة أن يتناسب لون ورق الحائط مع لون الحائط الأساسي ولون الأثاث أيضًا.

الملصقات: إذا كانت مساحة التشوه محدودة، فمن الممكن وضع ملصق على مكان التشوه، خصوصا في غرف الأطفال، فرسومات الشخصيات الكارتونية المفضلة لطفلك تعطي شكلًا جماليًّا للغرفة، فضلًا عن أنها محببة لنفوس الأطفال.

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