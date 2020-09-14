أفكار مدهشة لتزيين حمام شقتك الإيجار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 03:37 مساء
حيل بسيطة وغير مكلفة لتزيين حمام شقتك الإيجار (الإنترنت)

عندما نستأجر شقة فإننا نرغب في تغيير بعض ديكوراتها، لكن ذلك يمثل مغامرة لأننا قد لا نبقى فيها طويلًا.

ويعد ديكور حمام المنزل من أكثر الأمور التي نلتفت لها عندما نستأجر منزلاً جديدًا.

لذلك قررنا أن نجمع لكِ مجموعة من الحلول والأفكار البسيطة التي يمكنكِ بها تزيين حمام منزلك الإيجار، حسب «فستاني».

إذا وجدتِ أرضيات الحمام سيئة لا تسارعي بتغييرها، فتذكري جيداً أن هذا بلا جدوى، بل يمكنكِ تغطيتها بسجادة بسيطة الشكل تناسب حمامكِ.

لا داعي لتغيير لون الطلاء بالكامل، بل يمكنكِ اللجوء لورق الحائط متوسط السعر. ويمكنك اختياره بالشكل الذي ترغبين فيه ويتناسب مع ديكور حمامكِ.

احرصي على وضع بعض المزهريات أو الزرع الأخضر في الحمام، فهو سيمنحه مظهرا مختلفًا تمامًا. كما أنه يسهل حمله وحزمه في حال قررتِ الانتقال لشقة أخرى.

لا تغفلي ضرورة وجود سلة الحمام.. اختاريها بأشكال متنوعة من الخوص أو المعدن. فهي ذات حجم صغير وبسيط ويمكن تخزين كثير من الأشياء فيها مثل المناشف والمناديل، مستحضرات العناية بالبشرة.

هل تعلمين أن المناشف الملونة تعد بمثابة حيلة سحرية لديكور حمام جذاب؟ فببساطة هي قادرة على جذب النظر إليها بدلاً عن الالتفات إلى عيوب الجدران أو الأرضيات. فقط ضعيها في شكل منظم وجذاب.

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