اصنعي مرآة مضيئة بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 01:51 مساء

أصبحت المرايا المضيئة، أو تلك المصممة بمصابيح على الجوانب، على قائمة رغبات كل فتاة.

اليوم نقدِّم لكِ طريقة صنع مرآة مضيئة بكل سهولة، حسب «فستاني».

مواد وأدوات:
مرآة بنفس مقاس الإطار الخشبي.
- متران من حبل الإنارة.
- كور بلاستيكية دائرية شفافة أو بيضاء اللون.
- قلم رصاص.
- شنيور.
- شريط لاصق.

الخطوات:
اختاري إطارًا خشبيًّا مزدوجا بأي شكل تفضلينه، سواء كان مربعًا أو مستطيلًا أو دائريًّا، ويمكنك الحصول عليه من القطع الخشبية القديمة لديكِ. أو الذهاب لإحدى ورش تصنيع الخشب واقتنائها، ثم قومي بعمل عدد من الثقوب الدائرية بقطر ٢/١ سنتم على طول الإطار.

اختاري دهانًا بأي لون تريدينه، واطلي به الإطار الخشبي واتركيه حتى يجف تمامًا، ثم قصي المرآة بنفس مقاس الإطار وثبتيها عليه من الخلف بمسامير.

ثبتي لمبات حبل الإنارة في الثقوب التي بالإطار الخشبي من الخلف ولصقها بالشريط اللاصق لأنك ستقومين بتثبيت الكور في الجزء الأمامي من الإطار كما هو موضح في الخطوة التالية.

اثقبي الكور البلاسيكية بالقاطع على شكل X، وكذلك ثبتي بداخلها لمبات حبل الإنارة.

الآن كل ما عليك فعله هو اختيار المكان المناسب لوضع المرآة في أحد جوانب غرفتك، ولا تنسي التقاط مزيد السيلفي، فأنا أضمن لكِ صورًا مميزة بجودة عالية بفضل الإضاءة المنبعثة من المرايا.

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