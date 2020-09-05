أشياء ضرورية يجب توافرها في غرفة المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 12:39 مساء

عليك الانتباه جيدًا عند اختيار ديكور غرفة المعيشة، فهو المكان الذي تقضي به الأسرة معظم الوقت.

وإليك قائمة بالأشياء المهمة التي يجب توافرها في غرفة المعيشة، حسب «فستاني».

أشياء ضرورية:
1- أريكة كبيرة ومقاعد تتناسب مع حجم الغرفة.
2- طاولة عريضة، كبيرة الحجم لتوضع أمام الأريكة.
3- أصيص زرع ونباتات بأحجام مختلفة لديكور الغرفة.
4- لوحات فنية لتزيين شكل غرفة المعيشة.
5- تلفزيون بحجم مناسب لمساحة غرفة المعيشة.
6- سجاد بشكل مناسب لديكور الغرفة.
7- ستائر بتصميم بسيط وألوان متوافقة مع ديكور الغرفة.
8- شموع لتزيين ديكور الغرفة ومنحك رائحة عطرة.
9- حامل للشموع حسب شكلها.
10- وسائد بألوان مختلفة لتزيين شكل الأريكة.
11- أغطية من الصوف لفصل الشتاء.
12- طاولات جانبية.
13- وحدة تخزين/ خزانة.
14- أرفف للكتب.
15- نظام صوت متكامل.
16- ريسيفر (مستقبل محطات التلفزيون).
17- وحدات إضاءة ومصابيح مناسبة لديكور غرفة المعيشة.
18- مشغل سي دي / DVD.
19- كتب ومجلات.
20- ساعة حائط.
21- مروحة سقف أو تكييف، حسب ما تفضلين.
22- مرآة كبيرة.
23- صندوق قمامة صغير الحجم.
24- شاشة وجهاز عرض للأفلام.
25- خزانة لأدوات التلفزيون.
26 جهاز كمبيوتر.
27- فازات لتزيين طاولات غرفة المعيشة.
28- مقعد شيزلونج/ ليزي بوي للاسترخاء.
29- طاولات قهوة مرتفعة وصغيرة الحجم.
30 مقاعد صغيرة دون ظهر.
31- وحدات تخزين معدنية متعددة الأرفف.
32- أكسسوارات وديكورات صغيرة لتزيين وحدات الأرفف.
33- أطباق فاكهة وحلويات لتزيين الطاولة.

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