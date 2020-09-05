أشياء ضرورية يجب توافرها في غرفة المعيشة

عليك الانتباه جيدًا عند اختيار ديكور غرفة المعيشة، فهو المكان الذي تقضي به الأسرة معظم الوقت.

وإليك قائمة بالأشياء المهمة التي يجب توافرها في غرفة المعيشة، حسب «فستاني».