42 شيئا تجعل مطبخك مكانا ممتعا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 02:07 مساء


تعرفي معنا على جميع الأشياء التي تحتاجينها في مطبخكِ، سواء كانت أجهزة كهربائية، أدوات مطبخية أساسية، أو حتى ديكورات لوضع لمسة أنيقة وجذابة.

فقط كل ما عليكِ فعله الآن هو تحضير ورقة وقلم وتدوين ما سنخبركِ به في السطور التالية، التي تعد بمثابة دليل شامل لكِ، حسب «فستاني».

إليك القائمة كاملة:
١- خزانة مطبخ بحجم وشكل حسب ذوقك.
٢- طاولة مطبخ صغيرة.
٣- مزهرية لتزيين طاولة المطبخ.
٤- زرع صناعي لتزيين خزانة المطبخ.
5- ثلاجة.
٦- بوتوجاز.
٧- غسالة أطباق.
٨- ميكروويف.
٩- مطبقية بخامة تناسبك.
١٠- إطارات لتزيين حائط المطبخ.
١١- خلاط.
١٢- عجانة.
١٣- ماكينة قهوة.
١٤- غلاية كهربائية.
١٥- مضرب كهربائي.
١٦- شواية كهربائية.
١٧- سخان ساندوتشات.
١٨- سكاكين بأحجام مختلفة.
١٩- حامل سكاكين.
٢٠- لوح تقطيع.
٢١- أوعية عميقة.
٢٢- أوعية ستانلس.
٢٣- أكواب وملاعق معيارية ملونة.
٢٤- مصفاة.
٢٥- أطباق/ علب لحفظ الطعام. (بألوان تتماشى مع ديكور مطبخك)
٢٦- طقم حلل مضادة للصق/ جرانيت/ سيراميك.
٢٧- طقم طاسات مضادة للصق/ جرانيت/ سيراميك.
٢٨- طقم ملاعق/ شوك/ سكاكين للسفرة.
٢٩- طقم بيركس.
٣٠- أطباق الطعام.
٣١- أكواب بأحجام مختلفة.
٣٢- ماجات.
٣٣- فناجين للقهوة.
٣٤- ملاعق لغرف الطعام.
٣٥- صواني للفرن.
٣٦- حامل مجات.
٣٧- سلم خشبي صغير.
٣٨- فوط للمطبخ.
٣٩- قفازات لحمل الأشياء الساخنة.
٤٠- سجادة صغيرة لتزيين أرضية المطبخ.
٤١- برطمانات زجاجية أنيقة.
٤٢- سلات لتنظيم الخضراوات والفاكهة.

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