هكذا يبدو منزلك الصغير كبيرا

تمنحك المنازل الصغيرة الشعور بالراحة والدفء، إذا تم تنسيقها وفرشها بشكل جيد.

فقط كل ما عليكِ فعله هو اتباع النصائح التالية لكي تستطيعي تنسيق منزلكِ الصغير بتميز، حسب «فستاني».

١- احرصي على دهان حوائط منزلكِ الصغير بألوان فاتحة، فالألوان الفاتحة ستضيء المكان وستجعله يبدو أكثر اتساعًا.

٢- إذا كنتِ تستخدمين ورق حائطكِ، فاختاري النقشات الصغيرة.

٣- قومي بدهان إطارات الأبواب (حلق الباب) والأبواب نفسها بنفس لون الحائط، فذلك سيساعد بشكل كبير على إظهار المكان الصغير بأنه كبير.

٤- استخدمي مرايا كبيرة.

٥- اختاري ستائر للنوافذ بمساحات صغيرة.

٦- نسقي بين ألوان ستائر النوافذ وألوان الحوائط.

٧- استخدمي خامة واحدة فقط من الستائر لكل النوافذ والتراث.

٨- في عالم الديكور، عند اختيار السجادة لمنزلكِ الصغير، عليكِ اختيارها بلون موحد (سادة) أو ذات رسومات صغيرة، تجنبي تمامًا السجاد الذي يحتوي على نقوشات كبيرة الحجم.

٩- يجب أن يكون لون الأرضيات إما بلون فاتح أو بلون داكن، فهو لا يؤثر على الإطلاق في مساحة الغرفة.

١٠- بدلاً عن استخدام قطعة سجاد صغيرة لكل جزء في المنزل، استخدمي سجادة كبيرة تحوي جميع الأثاث عليها دفعة واحدة.

١١- لا تقومي بوضع كثير من قطع الأثاث في المكان الواحد، خاصة في المساحات الضيقة لأن ذلك سيظهر منزلكِ بأنه صغير للغاية.

١٢- ابتعدي عن اختيار الأثاث الكبير والضخم في ديكور منزلكِ.

١٣- يفضل الابتعاد عن استخدام أقمشة التنجيد ذات اللون الفاتح والمزودة برسومات كبيرة الحجم.

١٤- لكي تظهري السقف بأنه عالٍ، قومي بطلائه بلون فاتح، ويفضل في ذلك اللون الأبيض.