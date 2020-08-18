هكذا يبدو منزلك الصغير كبيرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 01:37 مساء

تمنحك المنازل الصغيرة الشعور بالراحة والدفء، إذا تم تنسيقها وفرشها بشكل جيد.

فقط كل ما عليكِ فعله هو اتباع النصائح التالية لكي تستطيعي تنسيق منزلكِ الصغير بتميز، حسب «فستاني».

١- احرصي على دهان حوائط منزلكِ الصغير بألوان فاتحة، فالألوان الفاتحة ستضيء المكان وستجعله يبدو أكثر اتساعًا.

٢- إذا كنتِ تستخدمين ورق حائطكِ، فاختاري النقشات الصغيرة.

٣- قومي بدهان إطارات الأبواب (حلق الباب) والأبواب نفسها بنفس لون الحائط، فذلك سيساعد بشكل كبير على إظهار المكان الصغير بأنه كبير.

٤- استخدمي مرايا كبيرة.

٥- اختاري ستائر للنوافذ بمساحات صغيرة.

٦- نسقي بين ألوان ستائر النوافذ وألوان الحوائط.

٧- استخدمي خامة واحدة فقط من الستائر لكل النوافذ والتراث.

٨- في عالم الديكور، عند اختيار السجادة لمنزلكِ الصغير، عليكِ اختيارها بلون موحد (سادة) أو ذات رسومات صغيرة، تجنبي تمامًا السجاد الذي يحتوي على نقوشات كبيرة الحجم.

٩- يجب أن يكون لون الأرضيات إما بلون فاتح أو بلون داكن، فهو لا يؤثر على الإطلاق في مساحة الغرفة.

١٠- بدلاً عن استخدام قطعة سجاد صغيرة لكل جزء في المنزل، استخدمي سجادة كبيرة تحوي جميع الأثاث عليها دفعة واحدة.

١١- لا تقومي بوضع كثير من قطع الأثاث في المكان الواحد، خاصة في المساحات الضيقة لأن ذلك سيظهر منزلكِ بأنه صغير للغاية.

١٢- ابتعدي عن اختيار الأثاث الكبير والضخم في ديكور منزلكِ.

١٣- يفضل الابتعاد عن استخدام أقمشة التنجيد ذات اللون الفاتح والمزودة برسومات كبيرة الحجم.

١٤- لكي تظهري السقف بأنه عالٍ، قومي بطلائه بلون فاتح، ويفضل في ذلك اللون الأبيض.

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