كل ما تحتاجين معرفته عن الزجاج الشفاف

يعتبر الزجاج لشفاف Clear Glass هو الأكثر شيوعًا في الاستخدام، ويتوفر بمقاسات متنوعة وهو الأرخص سعرًا بين أنواع الزجاج جميعها.

وهنا نستعرض أهم ما تحتاجين معرفته عن الزجاج الشفاف، واستخداماته في ديكور المنزل.

مميزاته

نقي يسمح بالرؤية من خلاله من الجهتين، وينقل 80% من الضوء، لذلك فهو يخفض استهلاك الضوء.

استخداماته

يستخدم عادة في زجاج الأبواب والنوافد الألومنيوم أو الخشب، ويكون على شكل طبقة أو طبقتين بينها هواء، وأحيانًا ثلاث طبقات.

زجاج الطبقة الواحدة

وهو عبارة عن طبقة واحدة يتراوح سمكها بين 3ملم الى 12 ملم.

زجاج الطبقتين

وهو عبارة عن طبقتين زجاج بينهما هواء، والسمك يتراوح بين 20ملم الى 24 ملم، وكل طبقة زجاج تكون من زجاج سماكة 6 إلى 8 ملم.

زجاج الثلاث طبقات

عبارة عن ثلاث طبقات من الزجاج بينها فراغ من الهواء، وهو نادر الاستخدام، حيث يستخدم إذا أردنا الحصول على درجة عالية من العزل الحراري.