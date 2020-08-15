طريقة مدهشة لتنظيف غسالة الملابس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 01:32 مساء

دائما ربات البيوت منشغلات بالمنزل ونظافته في كل ركن وفي كل جهاز من تلك التي يستخدمنها في حياتهن اليومية.

وإليك هنا هذه الطريقة المدهشة لتنظيف غسالة الملابس.

اتبعي هذه الخطوات:
املئي الغسالة واسكبي كوبين من الخل في الداخل.
شغلي الغسالة لمدة ساعة واحدة.
أعيدي تشغيلها على دورة كاملة.
تخلصي من البقايا بشكل يدوي إذا بقي منها شيء.
استخدمي إسفنجة وقليلاً من الخل الأبيض لنزع الدهون.
الآن، املئي الغسالة من جديد واسكبي كوبين من ماء الجافيل، واتركيها لمدة ساعة.
استخدمي عصا صغيرة لتنظفي الزوايا وكذلك الأزرار والغطاء.
أعيدي تشغيل الآلة وضعيها على دورة كاملة.

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