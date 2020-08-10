بديل ملح غسالة الأطباق



انقسمت آراء الخبراء بخصوص مدى صلاحية تغيير ملح غسالة الأطباق ببدائل أخرى.

وهناك من رأى أن تلك الخطوة قد تضر بكفاءة الغسالة وأن الكيلو الواحد من ملح غسالة الأطباق المتخصص يكفي مدة لا تقل عن شهر، وأن الأمر لا يستحق المخاطره بالجهاز، حسب «سوبر ماما».

أما الرأي الآخر فيؤكد أنه من الممكن على فترات استخدام بديل لملح غسالة الأطباق، مثل كلوريد الصوديوم النقي الذي يساعد على إزالة التكلسات الملحية والحصول على أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.

لكن قبل استخدامه عليكِ التأكد من أنه نقي تمامًا أي لا يحتوي على أي مواد إضافية مثل اليود أو أي منتجات مضادة للتكتل مضافة عليه حتى لا يؤدي إلى تلف مبادل الأيونات في غسالة الأطباق لديكِ.

وحال قررتِ استخدام ملح كلوريد الصوديوم النقي بديلًا لملح غسالة الأطباق فانتبهي إلى أن الملح المنقى يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال: حبيبات صغيرة، حبيبات كبيرة (نحو 5 مم)، كتل كبيرة (نحو 20 مم -40 مم)، والشكل الوحيد الذي يصلح لاستخدامه في غسالة الأطباق هو الحبيبات الكبيرة حتى لا تؤدي إلى تلف أنابيب صرف الغسالة.