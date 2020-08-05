أفضل طريقة لتنظيف البورسلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 01:34 مساء

يجب تنظيف البورسلين بحذر، حتى لا يخدش أو ينطفئ لمعانه، خاصة أنه من أنواع الأرضيات شديدة اللمعان.

إليكِ طريقة تنظيف البورسلين مع الحفاظ على لمعانه دون عناء أو تكاليف مادية زائدة، حسب «شملولة».

نقوم بتحضير وعاء كبير(دلو)، وماء، ومسحوق تنظيف مخصص للبورسلين، وإسفنجة، وشرشوبة ومسّاحة عادية.

نقوم أولًا بإزالة الأتربة باستخدام مكنسة كهربائية أو قطعة قماش نظيفة.

نملأ الوعاء بالماء ثم نضيف له مسحوق التنظيف بهدوء، ونخلط بهدوء حتى لا تتكون رغوة كبيرة ويصعب التنظيف.

نقوم بتنظيف البورسلين باستخدام الشرشوبة بعد وضعها في خليط الماء ومسحوق التنظيف، ثم نقوم بتجفيف الأرض بسحب الماء باستخدام المسّاحة العادية.

من الممكن استخدام إسفنجة بدلًا عن المسَّاحات والشرشوبة ولكن ستكون عملية التنظيف أبطأ وأصعب.

نسكب ماء نظيف بنفس درجة حرارة الماء المخلوط بمسحوق الغسيل على البورسلين ثم نجفف البورسلين مرة أخرى باستخدام مسّاحة تقليدية.

نغلف المسّاحة بقماشة قطنية نظيفة ثم نجفف بها الأرض بشكل جيد.

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