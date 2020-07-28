أنسب مكان للموقد في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 01:34 مساء

تكثر الأجهزة الكهربائية في مطبخك، خاصة وأنها أصبحت حاليًا من أساسات الحياة المنزلية، ولكننا كثيرًا ما نقع في حيرة اختيار الأماكن المناسبة لوضع هذه الأجهزة.

اليوم نقدم لك نصائح مهمة لاختيار اللمكان الأنسب لوضع الموقد، حسب «سوبر رماما».

إليك هذه القواعد التي ينبغي لك مراعاتها:
لا تضعيه تحت النافذة لأن الهواء يطفئ النار، ويتسبب في تصاعد الأبخرة والتصاق الدهون بسقف المطبخ وجدرانه، فضلًا عن تساقط الأتربة في الأطعمة.

لا تضعيه جوار الثلاجة، لأن حرارة الثلاجة الدائمة ستؤدي إلى إتلافه، وتتسبب سخونته أيضًا في تلف الثلاجة.

ضعيه -قدر الإمكان- بعيدًا عن أي أجهزة حتى لا تتأثر بالنار، يمكنك وضعه بجانب الحوض أو حائط فارغ ووضع شفاط فوقه مباشرة لامتصاص الأبخرة والدهون، واتركي مسافة بينه وبين الحائط خلفه.

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