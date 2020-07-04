خطوات تنظيف المنزل بسهولة

لا داعي للقلق، نقدم لكِ خطوات تساعدكِ في تنظيف المنزل بسرعة وسهولة، سواء كنتِ تنتظرين ضيوفًا سيصلون بعد وقت قليل، أو لديك بعض الأعمال والأشغال الأخرى في انتظاركِ.

وستساعدك أيضًا هذه الخطوات على جعل منزلكِ نظيفًا دائمًا، حسب «شملولة».

العمل من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى اليسار: يمكنك العمل من أعلى إلى أسفل، في البداية، فنظفي الغبار من على الأشياء المرتفعة كالستائر والسقف واﻷبواب، وبعدها اكنسي اﻷرض من اليمين إلى اليسار، هذه الطريقة ستساعدكِ على الانتهاء سريعًا من تنظيف الغرفة، دون أن يفوتك شيء.

الحفاظ على نظافة الزجاج والحمام: حافظي دائمًا على نظافة زجاج الحمام، فعلى اﻷقل كلما دخلت إليه لمعيه جيدًا، واحرصي على تنظيف حوض الحمام من بقع المعجون أو الصابون مثلًا باستمرار، لتوفري على نفسكِ كثيرًا من التعب فيما بعد.

تنظيف أحواض الاستحمام: بعد الانتهاء من تلميع الحمام وتنظيف الحوض من بقايا الصابون والشامبو والأشياء الأخرى، اغسلي البانيو جيدًا وحاولي قدر الإمكان جعله نظيفًا دائمًا، حتى لا تعاني بعد ذلك من انسداده أو تراكم الأوساخ فيه وبهتان لونه مع الوقت.

الحفاظ على المرحاض: حافظي على نظافة مرحاضكِ باستخدام الفرشاة الخاصة به يوميا مرتين علي اﻷقل صباحًا و مساءً، واحرصي على وضع مناديل ورقية وكذلك مُطهرة بجانب كل مرحاض.

استخدام غسالة اﻷطباق: ضعي الأطباق بعد الانتهاء من تناول الطعام مباشرة في غسالة اﻷطباق، واذهبي لإنجاز بعض الأشغال والأعمال المنزلية الأخرى حتى تفرغ من الغسيل، أو ارتاحي إذا لم يكن وراءك أي شيء آخر.

تنظيم الفوضى: ضعي سلة في كل غرفة أو على الأقل في غرفة واحدة لإلقاء المهملات أو الأشياء المتراكمة والكراكيب بها، لتتجنبي حدوث أي فوضى في المكان، وضعي أيضًا سلة للورق وسلة أخرى للملابس التي يجب غسلها وأخرى للعب الأطفال.

استخدام المنفضة: استخدمي المنفضة لتنظيف الستائر والنوافذ وقطع الأثاث والجلود، لتوفري على نفسكِ الكثير من الوقت في التخلص من اﻷتربة، واستخدمي المكنسة لتنظيف السجاد.