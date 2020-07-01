أفكار مدهشة لتنظيف الحمام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 01:36 مساء

 

أحيانًا لا تحصلي على النتيجة المرجوة عند تنظيف الحمام، رغم إنفاق الكثير من المال على شراء المستلزمات والمستحضرات.

لكن هناك بعض الحلول البسيطة التي يمكنك تجربتها، من خلال الاستعانة ببعض المكونات الموجودة في منزلك، ما يجعلك تحصلين على نتيجة مرضية، حسب «سوبر ماما».

أفكار مدهشة لتنظيف الحمام:
للتخلص من بقع الحمام: اسكبي ¼ كوب من غسول الفم في المرحاض، واتركيه لمدة ½ ساعة ثم افركيه بفرشاة التواليت.

 يمكنك سكب مشروب الكولا الغازي في المرحاض، واتركيه من ½ ساعة لساعة، ثم افركي البقع بفرشاة التواليت.

قد تجدين ستارة الدش أصابها بعض العفن من الماء المتناثر، ولإزالته اصنعي خليطًا من الخل والملح، ثم رشيه على مناطق العفن، واتركيه لمدة ساعة أو اثنتين، بعد ذلك نظفيه بقماشة مبللة.

لتنظيف فواصل السيراميك في الحوائط والأرضيات، يمكنك الاستعانة بأستيكة القلم الرصاص، لتنظيف هذه المساحات الضيقة بسهولة.

 استخدام غسول فم يحتوي على مبيض أسنان، قد يكون حلًا مثاليًا لتنظيف فواصل السيراميك المتسخة.

إن كنتِ تجدين صعوبة في تنظيف بقع الصدأ في الأحواض والبانيو، ضعي القليل من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة ثم افركي البقع .

إن واجهتِ مشكلة انسداد بعض فتحات الدش، ولا يمكنك فكه املئي كيسًا بلاستيكيًا بالخل، ثم اربطيه في الدش، واتركيه لمدة ساعة أو اثنتين، وبعد ذلك نظفي الفتحات بإبرة رفيعة، للتأكدِ من اختفاء الانسداد.

إن كان لديكِ باب زجاجي لمكان الاستحمام، ستحتاجين تنظيفه باستمرار بسبب بخار الماء، يمكنك استخدام كريم الحلاقة لتنظيفه ومسحه بقطعة قماش، فطبقة الفوم تقلل من فرص تكوّن بقع البخار على الباب.

 باستخدام ½ ليمونة، يمكنك إعادة تلميع الأشياء المعدنية في حمامك، كل ما عليكِ فرك الليمونة بها فقط، وستلاحظين النتيجة المذهلة.

إن كان لديكِ قطع رخام في الحمام بجوارالحوض، يمكنك تنظيفها بغمس قرصين من الأسبرين في كوب من الماء الدافئ، واستخدمي الخليط لتنظيفه.

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