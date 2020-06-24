حضري سائلا لإزالة البقع على الحوائط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 01:26 مساء

تعرفي معنا إلى طريقة لعمل سائل تنظيف منزلي لإزالة البقع الصعبة على الحوائط، من خلال مكونات متوافرة في بيتك، حسب «شملولة».

الطريقة
نخلط كمية قليلة من معجون الأسنان الأبيض بكمية قليلة من الماء.

نبلل إسفنجة بالخليط ونمررها على الأماكن صعبة التنظيف.

نترك الخليط على أماكن التنظيف لمدة عشر دقائق ثم ننظفه بإسفنجة جافة.

نستخدم البيكنغ صودا بوضع إسفنجة فيها ثم نفرك المنطقة التي تحتوي على بقع بالإسفنجة حتى تبقى نظيفة تمامًا.

نصائح أثناء التنظيف
لا يجب استخدام الكلور لأنه يؤدي إلى جعل الحوائط بلون باهت.

لا نضع الصابون أو مسحوق الغسيل مباشرة على الحائط ولا نتركه لمدة طويلة ويجب التنظيف بعده بالماء.

لا نستخدم الليفة المعدنية أبدّا فذلك يؤدي إلى حدوث خدوش في الحائط.

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