طريقة تنظيف أقمشة الصالون يدويا

تواجه ربة المنزل بعض الصعوبات في تنظيف بعض الأشياء مثل أقمشة الصالون، وفي كثير من الأحيان تتجنب شراء أي قطع أثاث فاتحة الألوان إذ يسهل اتساخها.

تعرفي على الطريقة اليدوية غير المكلفة لتنظيف أقمشة الصالون بسهولة، حسب «شملولة».

خطوات لسيطة:

أعدي خليط التنظيف عن طريق إضافة قليل من خل الطعام إلى سائل التنظيف، ثم أضيفي نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم، وبهذا يصبح خليط التنظيف جاهزًا.

أحضري منشفة نظيفة لاستخدامها في التنظيف، مع الحرص على عدم استخدام إسفنجة ناعمة، إذ سيكون تأثيرها ضعيفًا وقد لا تنظف الأقمشة بشكل جيد، وكذلك تجنبي استخدام ليفة غسيل الأطباق الخشنة حتى لا تتسبب في تلف الأقمشة.

اغمسي طرف المنشفة في خليط التنظيف، ثم حركيها بلطف على الأجزاء المراد تنظيفها من أقمشة الأنتريه أو الصالون.

بعد الانتهاء من تنظيف الأقمشة، استخدمي منشفة نظيفة مبللة بالماء فقط لإزالة بقايا خليط التنظيف من الأقمشة.

أحضري منشفة جافة نظيفة، لتجفيف الأقمشة وامتصاص الماء منها.