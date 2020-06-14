أفكار جديدة لأشياء قديمة

هناك أشياء كثير ملقاة في بيوتنا لا نحتاج إليها، ومع ذلك يمكن تحويلها إلى أشياء نافعة.

في هذه السطور، إليك سيدتي ثلاث أفكار بسيطة لكنها مدهشة، للاستفادة من هذه الأشياء، حسب «شملولة».

الفكرة الأولى: استخدمي علب التونة الفارغة في عمل قصرية زرع عن طريق تثبيت مشابك الغسيل في أطراف العلبة ثم ضعي الزرع بداخلها.

الفكرة الثانية: استخدمي الشوكة التالفة كحامل لصورتك المفضلة عن طريق إرجاع السن الموجود في المنتصف إلى الوراء حتى يكون كمسند، ثم اثني السنون المتبقية للأمام ثم ضعي الصورة.