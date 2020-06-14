أفكار جديدة لأشياء قديمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 02:07 مساء

هناك أشياء كثير ملقاة في بيوتنا لا نحتاج إليها، ومع ذلك يمكن تحويلها إلى أشياء نافعة.

في هذه السطور، إليك سيدتي ثلاث أفكار بسيطة لكنها مدهشة، للاستفادة من هذه الأشياء، حسب «شملولة».

الفكرة الأولى: استخدمي علب التونة الفارغة في عمل قصرية زرع عن طريق تثبيت مشابك الغسيل في أطراف العلبة ثم ضعي الزرع بداخلها.

الفكرة الثانية: استخدمي الشوكة التالفة كحامل لصورتك المفضلة عن طريق إرجاع السن الموجود في المنتصف إلى الوراء حتى يكون كمسند، ثم اثني السنون المتبقية للأمام ثم ضعي الصورة.

الفكرة الثالثة: استخدمي كرات التنس القديمة كحامل لبعض الأشياء الخاصة بكي مثل المفاتيح والأقلام أو الورق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من بوتين على التظاهرات في الولايات المتحدة
دولى
تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)
دولى
«لن نصبر كثيرًا».. «الرئاسي» يطالب الدول التي تعمل شركاتها النفطية في ليبيا ...
ليبيا
حقل الشرارة يشعل شرارة الإنتاج الليبي في اتفاق «أوبك+»
ليبيا
«لوموند» تتحدث عن وصول طائرة يستخدمها حفتر إلى كراكاس مرتين
ليبيا
ترامب يرد على جو بايدن: إذا لم أفز سأمضي وسأفعل أمورا أخرى
دولى
بولتون يتهم ترامب في كتاب بارتكاب «تجاوزات» كثيرة تعرضه للمساءلة
دولى
غوتيريس: أسلحة صُنعت في إيران استُخدمت في الهجمات على السعودية
عربى
الاتحاد الأوروبي يعلق على رفض سفن عسكرية تركية الخضوع لتفتيش طواقم «إيريني»
ليبيا
بالصور: تدريبات تركية بطائرات جوية وبحرية في البحر المتوسط
ليبيا
سفير الإمارات بواشنطن: لا تطبيع مع إسرائيل في حال ضمت مناطق من الضفة الغربية
عربى
الخارجية الأميركية: تدفق الأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر أدى إلى التدخل التركي ...
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمامة تعيد الابتسامة إلى وجوه مستخدميها