عادات مهمة لإبقاء المنزل نظيفا وصحيا

يمكن لك باتباع بعض العادات البسيطة في تنظيف المنزل، أن تتجنبي تراكم الجراثيم والبكتيريا الضارة.

وإليك بعضا من نصائح تنظيف المنزل، والتي ستترك منزلك لامعا ونظيفا، حسب «فستاني».

القضاء على الجراثيم التي تتراكم في أماكن واضحة

هناك أماكن في كل منزل تختبئ وتتراكم فيها الجراثيم عن طريق الاستخدام الدائم ولكنها منسية ونادرا ما نقوم بتنظيفها جيدا. أماكن مثل يد الثلاجة، مقابض الأبواب، التليفونات، ريموت التلفزيون وغيرها، فهذه كلها يمكن أن تصبح مكانا لتكاثر البكتيريا الضارة بغزارة. احرصي على تنظيف هذه الأماكن دائما بالمطهرات للتخلص من أية أتربة وجراثيم مختبئة.

انتبهي لتراكم الغبار والأتربة

إن كنت «أو أحد أفراد عائلتك» تعانين من الحساسية، إذًا فالحد من تراكم الأشياء المسببة للحساسية في منزلك بالتأكيد سيصنع فارقا كبيرا على صحتك وصحة عائلتك. وبالطبع واحد من المسببات الرئيسية للحساسية هو الغبار والأتربة الموجودة في الجو، ومن خلال خطوات بسيطة جدا سيمكنك التقليل منه في منزلك مثل تنظيف مجفف الملابس الأوتوباتيك ونفض المراتب من الأتربة. أيضا بناء على شكل مطبخك، عليك الانتباه إلى تنظيف أعلى الخزانات العلوية في مطبخك، حيث إن هذه الأماكن تجتذب الأتربة بشكل كبير ولا نهتم بها بالقدر الكافي.

تنظيف النوافذ بشكل مستمر

نوافذ المنزل دوما معرضة للأتربة التي تأتي من الخارج لذا في حال تراكمها عليها، يكون من السهل حينها دخولها للمنزل مع أي تيار هواء، لذا احرصي على تنظيف شبابيك المنزل يوما بعد يوم.

امنعي تراكم الرطوبة داخل الثلاجة

التراكم الزائد للرطوبة داخل الثلاجة يحفز على نمو البكتيريا فيها، وهو ما يمكن أن يسبب الإعياء لك ولعائلتك. للتأكد من نظافة ثلاجتك، احرصي على مسح أية رطوبة أو قطرات سائلة بداخلها مرتين أسبوعيا باستخدام مناشف مطبخ شديدة الامتصاص. وإذا لاحظت تكون الرطوبة سريعا بداخل الثلاجة مرة ثانية، يمكنك تقليل كميات الخضار والفاكهة التي تشترينها حتى وإن تطلب ذلك التسوق لها أكثر من المعتاد، لأن كلما احتفظت بمنتجات أقل في ثلاجتك، كلما كانت الرطوبة المنبعثة منها أقل.

تنظيف المراوح والتكييفات

تتراكم الأتربة والجراثيم بشكل كبير على المراوح والتكييفات، وبمجد تشغيلها تنتشر في أرجاء الغرفة بشكل كبير. لذا استخدمي قماشة قطنية جافة في تنظيف المراوح والتكييفات لأنها تمكنك من التخلص من الأتربة سريعا.