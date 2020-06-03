طريقة إزالة العلكة من الملابس

من البقع التي تُصيب الملابس بشكلٍ كبير خاصّة عن الأطفال، بقع العلكة العنيدة والمستعصية.

وقد تعتقد السيدات أنَّ هذه البقع من غير الممكن إزالتها، لكن هناك العديد من الطّرق والتي من خلالها يمكن إزالة بقع العلكة بصورة نهائية.

يمكنك إزالة العلكة (اللبان) من الملابس بطريقتين مختلفتين:

الأولى: أحضري منديلين ورقيين وضعيهما على العلكة الملتصقة في الملابس، ثم اكويها بالمكواة الساخنة، تلتصق اللبانة بالمنديل، وبعدها اغسلي الملابس بطريقة عادية في الغسالة.

الثانية: ضعي على العلكة مكعب ثلج واتركيه إلى أن يذوب، ستجدين أن العلكة يمكن إزالتها بسهولة شديدة.