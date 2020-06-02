ازرعي الليمون في منزلك

يعد الليمون من الأشجار التي تُزرع خلال موسم الربيع، والوقت الأمثل لزراعته نهاية فصل الشتاء وبداية موسم الربيع.

مع ذلك، يمكن زراعة أشجار الليمون في أي وقت من العام مع اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة، يحتاج الليمون إلى الري بمعدل أكبر خلال فصل الصيف بشكل متكرر، وتحتاج إلى العناية الشديدة لضمان عدم جفاف التربة، حسب «سوبر ماما».

الأدوات اللازمة:

الليمون العضوي، فقد يحتوي الليمون غير العضوي على بذور غير إنباتية.

تربة خصبة وأسمدة طبيعية.

وعاء للشتلات بعرض نحو 16 سنتيمترًا وعمق 8 سنتيمترات.

إناء للزراعة بعمق وعرض مناسب.

موقع مشمس.

الخطوات:

بللي التربة بالماء لتكون رطبة بشكل كافٍ وغير مغمورة.

املئي الإصيص الصغير بالتربة حتى طول سنتيمتر قبل الحافة.

استخلصي البذور من ثمار الليمون، واغسليها جيدًا بالماء لتنظيفها دون الضغط الشديد عليها.

ابدئي غرس البذور مباشرة وهي مبللة بالماء، ضعيها داخل التربة بمسافة نصف سنتيمتر من سطح التربة.

رشي التربة بالماء مباشرة فوق مكان البذور باستخدام بخاخ للماء.

لفي الوعاء بالبلاستيك الشفاف وثبتيه من الحواف جيدًا باستخدام ربطة مطاطية، وقومي بعمل بعض الثقوب من الأعلى باستخدام قلم رصاص.

ضعي الوعاء في مكان دافئ ومشمس.

احرصي على رش مزيد من الماء من حين إلى آخر لحماية التربة من الجفاف، لكن لا تضيفي كميات كبيرة من الماء كي لا يتسبب في التراكم داخل التربة وتتعفن البذور.

بعد مرور أسبوعين ومع بداية الإنبات، تخلصي من البلاستيك الذي يغطي التربة.

احرصي على رش الماء للحفاظ على رطوبة التربة وعرّضيها للضوء ما لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، ولا تنسي إضافة بعض الجرعات المناسبة من السماد العضوي.

احرصي على مراقبة النبات للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض أو ظهور الحشرات، مع تقليم الأوراق الميتة عند الحاجة.

مع نمو النبات وزيادة حجمه، يجب نقله إلى وعاء أكبر، اتبعي نفس الخطوات التي قمتِ بها عند زراعته لأول مرة، وتذكري أنه كلما كان النبات أكبر، زادت حاجته من الماء.