طرق طبيعية لمنزل عطر دائما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 04:02 مساء

هناك الكثيرٌ من العوامل التي تتسبب في انتشار الروائح الكريهة في المنزل، الأمر الذي يعد غاية بالإحراج لكِ.

لكن أيضا هناك طرقً وحلول للتخلص من هذه الروائح، وإضفاء لمسة ساحرة على منزلك بأجواء عطرية مميزة، باستخدام مواد طبيعية، سب «ليالينا».

الفانيليا: إنها رلئحة مفضَّلة لدى معظمنا، ويمكنكِ دهن المصابيح الكهربائية المطفأة برائحة الفانيليا، ثم إنارتها لتنتشر الرائحة المميزة في كل مكان وتمللأ الأجواء عطرًا مميزًا.

الخل: مصارف المياه في منزلك غالبا تنبعث منها غالبًا الروائح الكريهة. ويمكنكِ القضاء على تلك الرائحة بوضع كوب من الخل في تلك المصارف والانتظار خمس دقائق أو أكثر قبل شطفها بالماء وسيطرد الخل كل الرائحة الكريهة منها.

الشموع: عليك تزيع الشموع العطرية في جميع زوايا وأنحاء المنزل لتنبعث منها الرائحة اللطيفة والتي ستملأ أجواء منزلكِ بالكامل.

الهواء: هو أفضل منظِّف ومنقي للأجواء ويمكن لتجديد هواء المنزل وتهويته يوميًّا عن طريق فتح النوافذ أنْ يخلِّص المنزل من الرائحة المزعجة.

الطبيعة: مطبخكِ هو المكان المناسب للحصول على روائح طبيعية، فلديكِ عيدان القرفة والخزامى المجففة وغيرها من الأعشاب بعطور مميزة يمكنكِ الحصول عليها بسهولة عن طريق وضعها في الماء على نار هادئة وتركها لتنتشر الرائحة الجميلة والزكية في كل مكان.

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