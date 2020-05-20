طريقة تحضير مسحوق الغسيل الجل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 10:35 صباحا

يعد مسحوق الغسيل الجل من المنظفات البسيطة، التي تتسم بقوة التنظيف وسهولة الذوبان في الماء، فلا يترك أي رواسب على الملابس ويسهل شطفه.

إليك طريقة تحضير مسحوق الغسيل الجل في المنزل، حسب «سوبر ماما».

المكونات:
⅔ كوب كربونات الصوديوم.

3 ملاعق كبيرة بيكربونات الصوديوم.

½ كوب جل الاستحمام.

5 أكواب ماء مغلي.

الخطوات:
أضيفي كربونات الصوديوم في وعاء زجاجي عميق مع إضافة كوبين من الماء المغلي والتقليب حتى تمام الذوبان.

تأكدي من ذوبان كربونات الصوديوم بالكامل في الماء، قبل الانتقال لباقي الخطوات.

أضيفي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم وقلبي جيدًا، ثم أضيفي ملعقة فملعقة أخرى مع التقليب حتى يزداد سمك الخليط.

أذيبي جل الاستحمام مع ثلاثة أكواب من الماء المغلي في وعاء آخر واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

أضيفي الخليط السابق للخليط الأول مع التقليب جيدًا لبعض الوقت باستخدام مضرب يدوي.

احفظي الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق واتركيه طوال الليل حتى تمتزج جميع المكونات قبل الاستخدام.

للاستخدام:

أضيفي ثلث كوب من جل الغسيل للملابس المتسخة. إذا تركتِ الجل فترة، قد تلاحظين انفصال قوامه، رجيه جيدًا ليعود كما كان.

يُنصح بإضافة قليل من الخل الأبيض لماء الشطف للتخلص من أي رواسب وتنعيم الأقمشة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
وليامز: سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب في ليبيا
ليبيا
نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
أطباء ليبيون يصلون إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مادة مضادة للجراثيم طويلة الأمد تكافح «كورونا»