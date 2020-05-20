طريقة تحضير مسحوق الغسيل الجل

يعد مسحوق الغسيل الجل من المنظفات البسيطة، التي تتسم بقوة التنظيف وسهولة الذوبان في الماء، فلا يترك أي رواسب على الملابس ويسهل شطفه.

إليك طريقة تحضير مسحوق الغسيل الجل في المنزل، حسب «سوبر ماما».

المكونات:

⅔ كوب كربونات الصوديوم.

3 ملاعق كبيرة بيكربونات الصوديوم.

½ كوب جل الاستحمام.

5 أكواب ماء مغلي.

الخطوات:

أضيفي كربونات الصوديوم في وعاء زجاجي عميق مع إضافة كوبين من الماء المغلي والتقليب حتى تمام الذوبان.

تأكدي من ذوبان كربونات الصوديوم بالكامل في الماء، قبل الانتقال لباقي الخطوات.

أضيفي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم وقلبي جيدًا، ثم أضيفي ملعقة فملعقة أخرى مع التقليب حتى يزداد سمك الخليط.

أذيبي جل الاستحمام مع ثلاثة أكواب من الماء المغلي في وعاء آخر واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

أضيفي الخليط السابق للخليط الأول مع التقليب جيدًا لبعض الوقت باستخدام مضرب يدوي.

احفظي الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق واتركيه طوال الليل حتى تمتزج جميع المكونات قبل الاستخدام.

للاستخدام:

أضيفي ثلث كوب من جل الغسيل للملابس المتسخة. إذا تركتِ الجل فترة، قد تلاحظين انفصال قوامه، رجيه جيدًا ليعود كما كان.

يُنصح بإضافة قليل من الخل الأبيض لماء الشطف للتخلص من أي رواسب وتنعيم الأقمشة.