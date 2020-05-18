أسهل طريقة لتنظيف المنزل قبل العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 12:11 مساء

قبل العيد تهتم ربة المنزل بتنظيفه بشكل كامل، حتى أنها تقوم بمهام ليست معتادة في روتين التنظيف اليومي أو الأسبوعي.

وإليك هنا بعض الخطوات البسيطة، التي ستساعدك على تنظيف منزلك قبل العيد دون عناء، حسب «شملولة».

غرفة النوم:
نقوم بمسح الأتربة من على الحوائط والشبابيك وأي آثاث موجود في الغرفة، ونلمع النجف أو التحف والأثاث الموجود بملمع.

نرفع الملابس المتسخة وأغطية السرير.

ننظف الأرض والسجاد بالمكنسة أو بمسحها بمعطر.

نعيد ترتيب كل شيء في مكانه، ونغطي السرير بغطاء جديد ونظيف، ثم ننتقل لغرفة المعيشة.

غرفة المعيشة:
نقوم بمسح الأثاث بقطعة قماش قطنية مع ملمع.

ننظف الزجاج والمرايات باستخدام سائل تنظيف الزجاج.

ننظف السجاد والأرضية باستخدام المكنسة.

نعيد ترتيب كل شيء في الغرفة كما كان عليه.

المطبخ:
نبدأ بتنظيف البوتجاز والشفاط ثم نرتب محتويات الثلاجة.

نقوم بغسل الأطباق مع أي شيء آخر يستخدم في تحضير الطعام.

ننظف الطاولات الموجود في المطبخ باستخدام السائل المخصص لذلك، ثم نرتب أي شيء موجود عليها.

وأخيرًا نقوم بتنظيف أرضية المطبخ وبعد ذلك نذهب للحمام.

الحمام:
نبدأ بمرآة الحمام نمسحها بشكل جيد.

ننظف الحوض والبانيو ولا ننسى نضع المعطر.

ننتقل للتواليت وننظفه ونعقمه.

نرتب أدوات الحمام مثل فرش الأسنان والمعجون والشامبو وغيرها، ونغير المنشفة أيضًا.

وأخيرًا نمسح أرضية الحمام.

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