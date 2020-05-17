اصنعي البخور بنفسك

تتنوع الروائح المختلفة للبخور بتنوع المواد التي تصنع منها، مثل المسك والعود والعنبر، أو بخليط من هذه المواد وغيرها.

وبتوافر بعض المكونات التي يمكن الحصول عليها من محلات العطارة وبطريقة وخطوات معينة، يمكن تحضير البخور في المنزل بطريقة سهلة، حسب «ثقف نفسك».

الخطوات

يجب توافر أساس صناعة البخور، وهو ما يسمى بالعطر الدهني، وهو عبارة عن عطر معين يعتبر هو أساس صناعة البخور، ويمكن أن تضاف له روائح أخرى على حسب الحاجة للحصول على أنواع مختلفة بروائح مختلفة ومميزة من البخور.

سنحتاج إلى ماء يضاف إليه سكر لتحضير مادة لاصقة لحفظ البخور.

ومادة عطرية أخرى لتحضير بخور بالرائحة المفضلة مثل العود، العنبر، الزعفران، الفانيليا، وغيرها الكثير.

لتحضير البخور، يجب أولًا إذابة كمية معينة من المادة العطرية المرغوب فيها حتى تتحول إلى خليط لين يمكن استخدامه.

يضاف مقدار معين من هذه الكمية لمقدار معين من العطر الدهني الخاص بالبخور بكميات متناسبة من أجل الحصول على خليط متجانس ومتشبع بالرائحة العطرية المرغوب بها.

يختبر تشبع العطر الدهني بالمادة العطرية، عن طريق حرق جزء من هذا الخليط وشم رائحته للتأكد من تشبعه.

يحضر خليط من الماء والسكر بكميات متناسبة، وإضافتها إلى الخليط بالتدريج للحصول على عجينة متجانسة يمكن تشكيلها وحفظها في أوعية زجاجية واستخدامها عند الحاجة.

يمكن مزج أكتر من رائحة عطرية معًا للحصول على بخور له رائحة مميزة.