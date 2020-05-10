طريقة العناية بإسفنجة المواعين

تحتوي إسفنجة المطبخ على العديد من أنواع البكتيريا، إذ تكون رطبة وتعلق بها جزيئات الطعام المتبقي معظم الوقت، ما يُسمح بنمو البكتيريا المسببة للأمراض عليها.

وحتى تتمكني من تقليل فرص انتشار مسببات الأمراض لعائلتك وأصدقائك، يجب عليكِ اتباع بعض الإرشادات، حسب «سوبر ماما».

وإليك هذه الإرشادات

يجب عليكِ أن تُنظفي إسفنجة المطبخ يوميًا بعد الانتهاء من استعمالها، حتى تتخلصي من بقايا الطعام العالقة بها، يمكنكِ تنظيفها عن طريق وضعها في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين، أو إدخالها مع الأطباق في غسالة الأطباق.

ويمكنكِ أيضًا وضع الإسفنجة في وعاء به خل وملح لمدة خمس دقائق ثم غسلها بالماء وتركها تجف.

يجب عليكِ استخدام إسفنجة المطبخ لمدة أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى، ثم بعد ذلك يجب تغييرها حتى لا تكون من مسببات الأمراض في المنزل.

لا تنظفي بإسفنجة المطبخ ألواح تقطيع اللحوم لأن ألواح تقطيع اللحوم تعد من أكثر الأماكن التي تنمو عليها البكتيريا، وبالتالي تنتقل البكتيريا إلى الإسفنجة ما تُسبب ضررًا عند استخدامها مرة أخرى.

يجب عليكِ بعد أسبوعين من استخدام إسفنجة المطبخ، أن تقطعي طرفها من أي زاوية، حتى تتمكني من التفرقة بينها وبين ما لم تُستخدم من قبل، وحتى تكوني قادرة على استخدامها في تنظيف أماكن أخرى في المنزل غير المطبخ.

ويفضل عدم إبقاء الإسفنجة في الماء، ويجب عصرها بعد الانتهاء من استخدامها، وتركها في مكان مشمس، حتى تجف لمنع نمو البكتيريا عليها.