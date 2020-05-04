أسهل طريقة للتخلص من البقع الصعبة على السجاد

يرى معظمنا أن التخلص من البقع على السجاد أمرا مزعجا يحتاج إلى مجهود وتكلفة مالية ليست قليلة.

هنا نقدم لك طرق إزالة البقع الصعبة خاصة التي تكون على السجاد ذات الألوان الفاتحة، حسب «شملولة».

الاحتياجات:

خل أبيض

مزيل بقع السجاد

قطعة قماش بيضاء نظيفة

بعض الماء

خطوات إزالة البقع:

اخلطي منظف البقع مع الخل ثم ضعيه في البخاخة وضعيه على منطقة صغيرة في السجادة ثم اتركيه ليجف.

استخدمي قطعة القماش ثم قومي بفرك البقعة جيدا حتى تختفي.

ضعي القليل من الماء على قطعة قماش أخرى ثم أعيدي مسح السجاد مرة أخرى.

إذا لم تجف من الماء ضعي قطعة قماش على الماء واضغطي عليها حتى تمتص الماء جيدا.