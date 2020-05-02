تنظيف فرشاة المرحاض.. احذري هذا الخطأ

ترتكب معظم الأمهات خطأ شائعًا عند تنظيف الحمام، وهو فرك مرحاض الحمام بالفرشاة المخصصة لذلك «فرشاة المرحاض»، ثم إعادتها إلى الوعاء الخاص بها دون تنظيف.

وهناك تحذيرات شديدة من وضع الفرشاة مبللة في العلبة المخصصة لها، لأن الفرشاة الرطبة تنشط داخلها البكتيريا والجراثيم بشكل كبير جدا، لذا فهي من أهم الأشياء التي يجب تنظيفها وتعقيمها بشكل دوري، وهو أمر بسيط للغاية، حسب «سوبر ماما».

الأدوات المستخدمة:

قفازات.

كلور.

وعاء به ماء ساخن.

طريقة تنظيف فرشاة المرحاض:

ارتدي القفازات المطاطية عند البدء في التنظيف.

ضعي كمية كافية من الكلور على الماء الساخن.

اغمسي الفرشاة في وعاء الماء الساخن مع الكلور، واتركيها لمدة ساعة.

أخرجي الفرشاة واغسليها تحت الماء الساخن.

انتظري حتى تجف في الشمس، ثم ضعيها في الحامل المخصص لها.