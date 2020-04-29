كيفية التخلص من البقع سريعا

تعد بقع الملابس التي لا تزول من أكثر الأشياء المزعجة لنا جميعا، خصوصا عندما تكون في ملابسك المفضلة.

وقد يحتاج الأمر إلى مجهود ووقت، لكننا هنا نقدم لك بعض النصائح من أجل التخلص من البقع سريعا، حسب «سوبر ماما».

3 نصائح:

محاولة التصرف بسرعة للتخلص من البقعة، وهذا لا يعني أن البقع القديمة لا يمكن إزالتها، لكنها تستهلك مجهودًا أكبر.

تجنب فرك البقعة حتى لا تنتشر على قطعة الملابس، ويصبح من الصعب إزالتها وبدلًا من ذلك تُبل البقعة وتُمسح باستخدام بعض الوسائل التي ذكرناها.

تجنب تجفيف الملابس حتى لا تسهم الحرارة في تغيير لونها.

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