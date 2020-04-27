من الشاي للأرز.. بدائل للمنظفات في مطبخك

يعد التنظيف روتينًا يوميًّا أو أسبوعيًّا نقوم به في بيوتنا من أجل صحة أفراد الأسرة، وقد يكون الأمر مكلفًا بعض الشيء بسبب اعتمادنا على مواد تنظيف غالية الثمن.

هنا نقدم لك بعض الحلول غير التقليدية باستخدام مواد متوافرة في كل بيت، حسب «شملولة».

أكياس الشاي المستعملة: بعد الانتهاء من تناول الشاي، استخدمي أكياس الشاي المستعملة، بعد أن تبرد، في تلميع الأسطح الخشبية.

الأرز: لتنظيف مطحنة البن أو مطحنة التوابل، ضعي بها ملعقتين من الأرز و شغليها.

الكاتشب: لتلميع النحاس، استخدمي الكاتشب، ستضيف حامضية الطماطم اللمعان والبريق له.

بقايا القهوة: استخدميها لمنع الروائح الكريهة في ثلاجتك.

ماء الصودا: استخدميها لإزالة البقع عن السجاد، وتنظيف فضلات الطيور المزعجة، التي تلتصق بزجاج سيارتكِ.

الليمون: استخدميه لتلميع النحاس وصنابير المياه، وإزالة البقع عن لوح تقطيع الطعام الخشبي، يمكنكِ أيضًا وضع نصف ليمونة في الفرن وإشعاله لدقائق، للتخلص من الروائح الكريهة في المطبخ.

الخل: خففيه بالماء واستخدميه في تلميع الزجاج، كما يمكنك استخدامه في تنظيف الأسطح و تعقيمها، ولتنظيف فواصل السيراميك.

البصل: لتنظيف الصدأ من السكاكين، قطعي بعض البصل باستخدام السكين المراد إزالة الصدأ عنها.

لملح: استخدميه لإزالة البقع العنيدة من الأكواب أو من كنكة القهوة.

النعناع: لمنع تجمع الحشرات الطائرة على أطباق الفاكهة، ضعي فيها بعض أوراق النعناع.

الروزماري: للتخلص من الروائح غير المحببة في يديكِ بعد تقطيع الثوم أو البصل، افركي بعض أوراق الروزماري بين أصابعك.

البيبسي والكولا: اسكبي بعضًا منها في التواليت، وافركيه بالفرشاة المخصصة.

الخبز الجاف: لتنظيف مفرمة اللحم من بقايا اللحم و الدهون، افرمي بعض قطع الخبز الجاف بها.

صفار البيض: للتخلص من بقع القهوة على الملابس، افركيها بصفار البيض قبل غسلها.

المايونيز: للتخلص من آثار الأقلام الشمعية على جدران منزلك افركيها بالمايونيز.