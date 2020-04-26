روتين سهل لتعقيم المنزل من الفيروسات

مع انتشار فيروس «كورونا»، أصبح علينا أن نعيد النظر في نظافة بيوتنا وطرق تعقيمها، خاصةً أن التنظيف لمنع العدوى الفيروسية مختلف قليلًا عن التنظيف العادي.

وإليك روتين لتعقيم المنزل من الفيروسات وأيضًا الروتين اليومي لتنظيف البيت لمنع انتشار فيروس «كورونا» والفيروسات الأخرى، حسب «سوبر ماما».

نظفي وطهري كل الأسطح والأشياء التي يجري لمسها بشكل متكرر عدة مرات يوميًّا : إذ يمكن أن يظل فيروس «كورونا» نشطًا على السطح من ساعات إلى أيام، لذلك يجب التنظيف اليومي المستمر للمناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل: الطاولات، وأسطح العمل المختلفة في المنزل، ومفاتيح الإضاءة، والكراسي ذات الظهر، وأجهزة التحكم عن بعد (الريموت كنترول)، والمقابض المختلفة (الأبواب والخزائن وغيرها)، والمكاتب، والمراحيض، والأحواض.

نظفي قبل التطهير إذا كان السطح متسخًا: هذه نصيحة لا يعرفها معظم الناس، وهي أن المطهرات لا تعمل بشكل جيد إذا كان السطح غير نظيف، إذ يمكن أن تختبئ الجراثيم داخل أو أسفل الأوساخ والمواد على أسطح منزلكِ، ما يجعل أي مطهر تحاولين استخدامه أقل فاعلية، لذا إذا كانت الأسطح متسخة، يجب تنظيفها باستخدام منظف أو صابون وماء قبل التطهير.

اقرئي تعليمات المنتج قبل الاستخدام: إذ يتضمن الملصق الموجود على المنتج تعليمات بخصوص طريقة الاستخدام والمدة التي يجب أن يظل فيها المحلول على السطح قبل إزالته وطريقة إزالته، كذلك لا تنسي التحقق من تاريخ صلاحية المنتج.

استخدمي مساحيق التبييض والكحول: إذ أنه ليس من الضروري استخدام منتجات تجارية، بل يمكنكِ الاستعانة بمساحيق التبييض أو الكحول الإيثيلي بنسبة 70% على الأقل، لكن إذا كنتِ تستخدمين مادة التبييض، تجنبي خلط مادة التبييض مع أي شيء آخر غير الماء، ولتخفيف المبيض (الكلور) للتطهير: اخلطي مقدار ملعقة كبيرة ونصف من المبيض لكل لتر من الماء، وإذا كنتِ تستخدمين الكحول: تأكدي من أن المحلول يحتوي على 70% على الأقل من الكحول الإيثيلي.

نظفي الأسطح الناعمة مثل السجاد والستائر والمفروشات بالطريقة المناسبة: إذ تتطلب هذه الأسطح طريقة مختلفة، لإزالة الجراثيم من الأسطح الناعمة وقتلها، فأنتِ بحاجة إلى غسل تلك الأسطح أو استخدام منظف بالبخار.

ارتدي قفازات يمكن التخلص منها عند تنظيف الأسطح: يجب ارتداء القفازات عند التنظيف والتعقيم، ويجب التخلص منها بعد كل مرة، وإذا استخدمتِ القفازات القابلة لإعادة الاستخدام يجب تخصيص هذه القفازات لتنظيف الأسطح وتطهيرها فقط ويجب عدم استخدامها لأغراض أخرى، وأيضًا اغسلي يديكِ عند خلعها كإجراء وقائي إضافي.

لا تنسي تعقيم ملابسكِ: عقمي ملابسكِ كما تفعلين مع الأسطح الأخرى في منزلكِ، اغسلي يديكِ بعد التعامل مع الملابس وأيضًا ارتدي قفازات يمكن التخلص منها خاصةً إذا كنتِ تتعاملين مع غسيل شخص مريض، ولكن حتى مع ملابس الشخص غير المريض من أفراد أسرتكِ يجب الحذر، خاصةً عند غسل ملابس الخروج، لذا اغسلي يديكِ ومقابض الغسالة بعد حمل الملابس المتسخة، وأمسكي الملابس برفق ودون هز لأن ذلك سيقلل من احتمال انتشار الفيروس في الهواء، أيضًا استخدمي الماء الدافئ قدر الإمكان في الغسيل.