كيفية إدخال المزيد من أشعة الشمس إلى منزلك

هناك بعض الأشياء التي قد تؤثر على كمالية المنزل وتنقص من مميزاته بشكل سلبي، مثل الإضاءة الطبيعية أو نسبة دخول أشعة الشمس إليه، والتي لها فوائد صحية كبيرة.

وإليك أهم الخطوات والنصائح التي تساعد في إدخال المزيد من أشعة الشمس إلى المنزل، حسب «ماي بيوت.كوم».

الأرضيات والستائر

من المؤكد أن الألوان الداكنة تمتص من الإضاءة وتجعل المنزل خافتا أو داكن اللون، وعليه ننصحك بضرورة استخدام مدات أرضية وسجاد ذات الألوان الخفيفة أو الفاتحة، والتي من شأنها ستساعد المنزل على الإشعاع والإضاءة طوال أوقات النهار.

وكذلك الحال مع الستائر الواجب استخدامها في الحجرة، ننصح بأن تتميز بالألوان البيضاء أو الفاتحة لإعطاء الإضاءة الكافية والسماح بدخول أشعة الشمس من دون أن تمتصها مثل الستائر ذات الألوان الداكنة أو المعتمة.

المرآة

كلما زاد عدد المرايا والأدوات المنزلية وقطع الأثاث ذات الأسطح اللامعة، زادت درجة إضاءة الطبيعية للمنزل وغرفه المتنوعة، وذلك لأن هذه القطع بشكل عام تساعد على توزيع الضوء وانعكاسه بشكل أفضل وأكثر كفاءة، وبالتالي السماح لأشعة الشمس من الدخول بشكل أكبر.

نظافة النوافذ والأبواب الزجاجية

قد يكون زجاج النوافذ والأبواب عائقاً أمام إدخال المزيد من ضوء الشمس بسبب اتساخه وعدم نظافته، وهنا يجب المواظبة على تنظيف وتلميع الأسطح الزجاجية بشكل منتظم للسماح بدخول أشعة الشمس بشكل طبيعي ومناسب.