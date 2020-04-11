روتين يومي لتنظيف الحمام والمطبخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 12:57 مساء

بشكل عام هناك نوعان من التنظيف، الأول يسمى العميق وهو الذي يتم على فترات متباعدة، قد تكون أسبوعيا أو شهريا.

أما التنظيف اليومي فهو القيام ببعض المهام الأساسية، التي تضمن لكِ نظافة المطبخ والحمام اللازمة يوميًّا، وبما يسهل عليكِ استخدامهما، وفق «سوبر ماما».

الروتين اليومي لتنظيف المطبخ وتنظيمه
- نظفي الحوض باستمرار، واغسلي كل الأوعية والأكواب المتسخة أولًا بأول، حتى يظل الحوض نظيفًا دائمًا.
وكي لا تتراكم عليكِ، يمكنك استغلال الوقت وغسلها في أثناء الطهي.
- أعيدي الأغراض المختلفة التي استخدمتها خلال الطهي إلى أماكنها بعد أن تنتهي، حتى يظل مطبخكِ مرتبًا طوال الوقت.
- نظفي فرن البوتاجاز يوميًّا بإسفنجة بها ماء وصابون وخل، حتى تتخلصي من الدهون أولًا بأول. لمعي أرفف المطبخ وباب الثلاجة والأدوات المختلفة بقماشة مبللة بالخل والماء، حتى تزيلي أي دهون أو أتربة عالقة بها.
- اكنسي المطبخ وامسحيه بالماء وسائل الأرضيات، واغسلي مشايات المطبخ كلما شعرتِ بأنها متسخة.

الروتين اليومي لتنظيف الحمام وتنظيمه
- نظفي الأحواض بإسفنجة، والمرحاض بفرشاة، باستخدام سائل تنظيف الحمام.
- امسحي الأرضيات جيدًا، ثم نشفيها حرصًا على سلامة أطفالك.
- استخدمي زيت الأطفال في تلميع الصنابير، وستبدو لامعة كأنها جديدة.
- ضعي منشفة جديدة كلما اتسخت واحدة، واغسلي المشايات عند الحاجة.

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