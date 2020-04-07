كيف يصبح تنظيف المنزل عملا سهلا؟

إذا كنت تعانين في مسألة تنظيف المنزل بشكل منتظم، فاعرفي معنا على هذه النصائح التي حتما ستجعل من الأمر مهمة أسهل بكثير عن ذي قبل.

طالعي هذه النصائح وحاولي تطبيقها قدر الإمكان، وستشاهدين النتيجة، حسب «سوبر ماما».

خطوات بسيطة

حاولي الاستيقاظ مبكرًا واستغلي الفرصة للقيام بعمل لا تقومين به يوميًّا، واتركي الأعمال الروتينية للأيام الأخرى، أعدي قائمة بكل ما تريدين ترتيبه وتنظيفه، ثم أحضري المعدات والأدوات والمنظفات التي ستحتاجينها قبل البدء في التنظيف.

احضري صندوقًا لجمع الأغراض المتفرقة في المنزل، لوضعها وترتيبها في مكانها المناسب.

يمكنك تشغيل بعض الموسيقى المفضلة والاستماع إليها في أثناء التنظيف لتسهيل الأمر وجعله مسليًّا.

ابتعدي عن الترتيب العشوائي، لأنكِ ستشعرين بالإرهاق بعده دون فائدة، فلا ترتبي كل ما تقع عليه عيناك بل اجعلي لكِ نظامًا منسقًا في الترتيب.

قسمي جدول التنظيف إلى مهام يومية وأسبوعية وشهرية.

لا تبالغي في ترتيب المنزل والقيام بجميع المهام في يوم واحد، لأنك إما لن تستطيعي تنفيذها أو ستشعرين بالإرهاق والملل.

قومي بعملين في آن واحد، أي يمكنك على سبيل المثال، الاستماع إلى برنامج مفيد في أثناء التنظيف، أو وضع حمام كريم على شعرك خلال تنظيف الحمام.

حاولي دائمًا تهوية المنزل يوميًّا بفتح الشبابيك صباحًا في أثناء التنظيف.

تخلصي من كل شيء لست بحاجة إليه ولم تستخدميه لمدة سنة، فزيادة الأغراض تسبب ارتباكًا وفوضى، وتجعل عملية التنظيف الشاملة للمنزل صعبة ومعقدة.

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لا تنظفي كل غرفة بالكامل ثم تنتقلين للغرفة التالية، ستستهلكين وقتًا كبيرًا، ولكن يفضل تنفيذ مُهمة تنظيف واحدة في المنزل بالكامل، ثم البدء في المهمة التي تليها، وهكذا.

اجعلي لكل غرض بالمنزل مكانًا ثابتًا، بحيث يجب أن يكون كل شيء في المنزل في درج أو على رف أو حتى صندوق.

نفضي الغبار في كل غرفة بالكامل، وابدئي بالغبار المتراكم في الأعلى لأنه يتحرك ويقع على الأثاث.

بعد تنفيض الغبار عن الأسطح في كل غرفة، استخدمي رشاشًا ممتلئًا بالمياه مضافًا إليه ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، ورشي الخليط في الهواء في جميع الاتجاهات، لإنزال الغبار والأتربة العالقة في الهواء.

ضعي السوائل المنظفة على الأسطح قبل التنظيف، ودعيها تتفاعل مع الأسطح أولًا، لتزيل البقع خاصةً في الحمامات والأحواض والبانيو والمطبخ.

غيّري أغطية السرائر والأقمشة التي تغطي الأثاث في كل الغرف. لمعي المرايا والأسطح الزجاجية باستخدام قطعتين من القماش من الميكروفايبر واحدة مبللة والأخرى جافة.

احرصي على وضع سلة صغيرة للقمامة بكل غرفة، وعوّدي أبناءكِ على إلقاء كل شيء بها.

قبل مواعيد التنظيف، حضري الطعام في اليوم السابق، حتى لا تقومي بمهام الطبخ والتنظيف في الوقت نفسه.

أشركي أطفالك في أعمال المنزل والتنظيف على قدر استطاعتهم، مثل إعادة الأغراض إلى مكانها، إذ يمكنك إسناد مهمة بسيطة لهم لتسريع عملية التنظيف، وإشغالهم بينما تُنهين باقي أعمالك المنزلية.