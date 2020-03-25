زيت الزعتر لتطهير منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 03:29 مساء

يمكن استخدام زيوت عطرية طبيعية تساعد على تطهير المنزل وتزويده بالروائح الطيبة، حسب موقع «backdoorsurvival».

هذا الزيت يحتوي على نسبة عالية من الثيمول والكارفاكرول واللينالول، وتساعد هذه المكونات على التخلص من البكتيريا، حتى الموجودة في الطعام مثل السالمونيلا الموجود فى البيض والدواجن واللحوم النيئة الأخرى.

المكونات:
¼ كوب صابون نباتي.
¼ كوب من رقائق صابون منظف.
2 ملاعق صغيرة صودا غسيل.
1 ملعقة صغيرة من الجلسرين النباتي.
2 كوب ماء.
30 قطرة من زيت الزعتر العطري.

الخطوات:
تذاب رقائق الصابون في الماء المغلي، وتضاف المكونات الأخرى مع التقليب ووضع المزيج فى زجاجة لمدة 24 ساعة ثم استخدامه
فى التنظيف.

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